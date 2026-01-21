Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Vacunacion_archivo_dac2958834
Coahuila

Refuerzan vacunación en Coahuila ante reaparición del sarampión

La Secretaría de Salud Coahuila informó que en las ocho Jurisdicciones Sanitarias cuentan con dosis suficientes de las vacunas hexavalente, doble y triple viral

  • 21
  • Enero
    2026

Ante la presencia de casos de sarampión en distintas regiones del país, Coahuila reforzó su campaña permanente de vacunación preventiva, dirigida principalmente a niñas y niños de uno a seis años, así como a personas de entre 10 y 40 años, con el objetivo de evitar la reintroducción de la enfermedad en el estado.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que en las ocho Jurisdicciones Sanitarias se cuenta con dosis suficientes de las vacunas hexavalente, triple viral (SRP) y doble viral (SR), disponibles de manera gratuita en centros de salud y hospitales generales.

Vacunación archivo

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la estrategia busca cerrar brechas de vacunación y reducir el riesgo de brotes, particularmente en grupos de edad con esquemas incompletos o rezagos en la aplicación de dosis.

De acuerdo con la Dirección de Medicina Preventiva, la vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas en población infantil, mientras que la doble viral (SR) está indicada para jóvenes y adultos de 10 a 40 años como refuerzo contra sarampión y rubéola.

IMG_5475.jpeg

En el caso de la tosferina, se mantiene la aplicación de la vacuna hexavalente, que además brinda protección contra poliomielitis, difteria, tétanos, haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B, como parte del esquema básico de vacunación.

Las autoridades sanitarias confirmaron que Coahuila mantiene vigilancia epidemiológica permanente, debido al registro de casos de sarampión en otras entidades del país, y reiteraron el llamado a las familias para acudir de manera oportuna a las unidades médicas y completar los esquemas correspondientes. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bd9b19e7_7766_45b1_8cca_84cb11020ea8_4973c7e0b1
Presentan al nuevo director del Hospital General de Saltillo
Zinc_Nacional_3077648d62
Acepta Zinc Nacional medidas de Profepa tras evaluación ambiental
EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T175119_422_27bea27e8b
Estados Unidos sale de OMS; afirman no pagarán cuotas pendientes
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1623_79c30af01d
Accidente vial deja un muerto y lesionados en Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_01_22_at_7_00_35_PM_80b8839a41
Inicia restauración de vitrales del Templo San José en Monterrey
hospital_angeles_guarda_silencio_mala_praxis_9e00e260e7
Guarda silencio Hospital Ángeles tras acusación de mala praxis
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×