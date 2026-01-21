Refuerzan vacunación en Coahuila ante reaparición del sarampión

Ante la presencia de casos de sarampión en distintas regiones del país, Coahuila reforzó su campaña permanente de vacunación preventiva, dirigida principalmente a niñas y niños de uno a seis años, así como a personas de entre 10 y 40 años, con el objetivo de evitar la reintroducción de la enfermedad en el estado.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que en las ocho Jurisdicciones Sanitarias se cuenta con dosis suficientes de las vacunas hexavalente, triple viral (SRP) y doble viral (SR), disponibles de manera gratuita en centros de salud y hospitales generales.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la estrategia busca cerrar brechas de vacunación y reducir el riesgo de brotes, particularmente en grupos de edad con esquemas incompletos o rezagos en la aplicación de dosis.

De acuerdo con la Dirección de Medicina Preventiva, la vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas en población infantil, mientras que la doble viral (SR) está indicada para jóvenes y adultos de 10 a 40 años como refuerzo contra sarampión y rubéola.

En el caso de la tosferina, se mantiene la aplicación de la vacuna hexavalente, que además brinda protección contra poliomielitis, difteria, tétanos, haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B, como parte del esquema básico de vacunación.

Las autoridades sanitarias confirmaron que Coahuila mantiene vigilancia epidemiológica permanente, debido al registro de casos de sarampión en otras entidades del país, y reiteraron el llamado a las familias para acudir de manera oportuna a las unidades médicas y completar los esquemas correspondientes.

Comentarios