Cannes homenajea a ‘Thelma y Louise’ en su cartel oficial 2026

El Festival de Cannes apostó por la nostalgia y el simbolismo al presentar el cartel oficial de su edición 79 con un homenaje a la película Thelma & Louise, considerada una de las obras más influyentes del cine contemporáneo.

La imagen elegida, en blanco y negro, está basada en una fotografía tomada por Roland Neveu durante el rodaje del filme y muestra a las protagonistas interpretadas por Geena Davis y Susan Sarandon a bordo de un convertible Ford Thunderbird de 1966, recorriendo las carreteras bajo el sol.

En el cartel, Louise mira de frente con una actitud desafiante, mientras Thelma observa el horizonte con gafas de sol, una composición que captura la esencia de la cinta: libertad absoluta, amistad inquebrantable y ruptura con los roles tradicionales.

Un homenaje con historia

El tributo no es casual. Este 2026 se cumplen 35 años de la presentación de la película en Cannes, donde fue proyectada el 20 de mayo de 1991 como filme de clausura, fuera de competencia.

Dirigida por Ridley Scott y escrita por Callie Khouri, quien ganó el Premio Óscar al Mejor Guion Original, la obra marcó un antes y un después en el género del road movie, tradicionalmente dominado por protagonistas masculinos.

El festival destacó que las protagonistas fueron “combatientes que hicieron saltar por los aires estereotipos cinematográficos y políticos”, al ofrecer una narrativa centrada en la experiencia femenina, la autonomía y la resistencia frente a la opresión.

A más de tres décadas de su estreno, Thelma y Louise continúa siendo un referente cultural y feminista.

Su historia, centrada en dos mujeres que emprenden una huida tras un acto de defensa propia, evolucionó hasta convertirse en una metáfora de liberación y búsqueda de identidad.

La película abordó temas como la sororidad, la violencia de género, la justicia y la independencia, posicionándose como una obra transgresora que desafió las normas sociales y cinematográficas de su tiempo.

Para Cannes, recordar este filme “es celebrar el camino recorrido sin ignorar lo que queda por hacer”, en un contexto donde la igualdad de género y la representación siguen siendo temas centrales en la industria.

El cartel fue diseñado por el estudio Hartland Villa y forma parte de la tradición del festival de rendir homenaje a figuras, películas o momentos icónicos del cine a través de su imagen oficial.

La elección refuerza un mensaje claro, el cine no solo entretiene, también transforma y cuestiona. En este caso, la imagen de Thelma y Louise representa una rebelión contra lo establecido y un canto a la libertad.

Una edición marcada por la memoria y el cine de autor

La edición número 79 del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026 en la Costa Azul francesa, reuniendo a cineastas, actores y profesionales de todo el mundo.

Con este cartel, el certamen reafirma su papel como escaparate global del séptimo arte y como espacio de reflexión sobre su evolución histórica y social.

El homenaje a Thelma & Louise no solo revive una película emblemática, sino que también reivindica su legado como símbolo de emancipación femenina, en un momento donde su mensaje continúa resonando con fuerza en nuevas generaciones.

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