Wall Street cierra en rojo ante incertidumbre por Irán

Wall Street cerró este martes en rojo mientras persiste la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.59% hasta 49,149 unidades

: baja 0.59% hasta 49,149 unidades S&P 500 : baja 0.63% hasta 7,064 unidades

: baja 0.63% hasta 7,064 unidades Nasdaq: baja 0.59% hasta 24,259 unidades

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

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Así cerraron las acciones en plano corporativo

Amazon ganó un 0.66% tras la noticia de que invertirá al menos $5,000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial por el que la segunda empresa se compromete a gastar $100,000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

El oro bajaba un 2.7%, hasta los $4,696 dólares la onza, y la plata perdía un 5%, hasta los $75,615 dólares la onza.

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