Wall Street cierra en rojo ante incertidumbre por Irán
El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
- 21
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Abril
2026
Wall Street cerró este martes en rojo mientras persiste la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.
¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?
De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:
- Dow Jones: baja 0.59% hasta 49,149 unidades
- S&P 500: baja 0.63% hasta 7,064 unidades
- Nasdaq: baja 0.59% hasta 24,259 unidades
El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.
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Así cerraron las acciones en plano corporativo
Amazon ganó un 0.66% tras la noticia de que invertirá al menos $5,000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial por el que la segunda empresa se compromete a gastar $100,000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.
El oro bajaba un 2.7%, hasta los $4,696 dólares la onza, y la plata perdía un 5%, hasta los $75,615 dólares la onza.
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