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Finanzas

Wall Street cierra en rojo ante incertidumbre por Irán

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

  • 21
  • Abril
    2026

Wall Street cerró este martes en rojo mientras persiste la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.59% hasta 49,149 unidades
  • S&P 500: baja 0.63% hasta 7,064 unidades
  • Nasdaq: baja 0.59% hasta 24,259 unidades

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que prolongará el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

Te recomendamos: Trump extiende el alto al fuego indefinidamente contra Irán

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Amazon ganó un 0.66% tras la noticia de que invertirá al menos $5,000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial por el que la segunda empresa se compromete a gastar $100,000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

El oro bajaba un 2.7%, hasta los $4,696 dólares la onza, y la plata perdía un 5%, hasta los $75,615 dólares la onza.

 


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