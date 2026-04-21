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Kylie Jenner enfrenta demanda por presunta discriminación

La celebridad Kylie Jenner fue demandada por una exempleada doméstica que la acusa de discriminación por origen nacional y religión

  • 21
  • Abril
    2026

La celebridad Kylie Jenner fue demandada por una exempleada doméstica que la acusa de discriminación por origen nacional y religión, según reportes difundidos este martes por medios estadounidenses.

La demanda fue interpuesta en Los Ángeles por Angélica Vásquez, quien trabajó como housekeeper en propiedades de Jenner entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Acusaciones de ambiente laboral hostil

De acuerdo con la querella, la trabajadora, de origen salvadoreño y religión católica, asegura que fue objeto de hostilidad, humillaciones y exclusión por parte de supervisores y otros miembros del personal doméstico.

Vásquez sostiene que fue menospreciada frente a sus compañeros, asignada a tareas más pesadas y sometida a un ambiente laboral que derivó en ansiedad y afectaciones emocionales.

También afirma que recibió comentarios ofensivos relacionados con su religión y su origen, además de insinuaciones sobre deportación.

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La exempleada señala que presentó quejas internas sin recibir respuesta, lo que finalmente la llevó a renunciar.

Demanda incluye daños y salarios

En la acción legal, la demandante reclama compensaciones por discriminación, acoso laboral, ambiente hostil, salarios presuntamente no pagados y daños emocionales, además de solicitar indemnizaciones punitivas.

La denuncia fue presentada no solo contra Jenner, sino también contra empresas vinculadas a su nombre y otros integrantes del personal.

Fuentes cercanas al equipo de la empresaria indicaron a medios como TMZ que las acusaciones no están dirigidas directamente a Jenner, sino a conductas de otros empleados, y señalaron que la demandante habría tenido problemas laborales previos, como ausencias.

Hasta el momento, Jenner no ha emitido una postura pública oficial sobre el caso.

El proceso legal se encuentra en una fase preliminar y será en tribunales donde se determinen las responsabilidades correspondientes.


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