Shia LaBeouf protagoniza altercado en Roma y desata preocupación

El actor Shia LaBeouf volvió a colocarse en el centro de la polémica tras protagonizar un altercado en un restaurante de Roma, donde fue captado en video gritando de forma agresiva a una mujer sentada a su lado.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran al actor visiblemente alterado durante una discusión en una terraza al aire libre. En un momento, LaBeouf se inclina hacia la mujer y le grita “¡Vete a la mierda!”, mientras ella permanece impasible, sin responder ni moverse.

🚨 JUST IN, Rome, Italy 🇮🇹



Actor Shia LaBeouf loses his temper at a bar in Rome, shouting at a woman at a nearby table



After being filmed in the hotel lobby where he’s staying, he was reportedly seen on the street yelling at some passersby



So sadpic.twitter.com/fz7qK1Kh80 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 22, 2026

Tras el exabrupto, el actor mantuvo la mirada fija en la mujer durante varios segundos, generando incomodidad entre quienes presenciaban la escena.

El video también muestra a LaBeouf minutos después caminando por la calle, gritando y gesticulando de forma errática, sin que se tenga claridad sobre si continuaba discutiendo con la misma persona u otra.

El incidente ha sido ampliamente difundido por medios internacionales, alimentando la preocupación por su comportamiento reciente.

El altercado en el restaurante no fue el único episodio llamativo durante su estancia en Roma. Días antes, el actor fue visto deambulando en el lobby de un hotel usando únicamente ropa interior, mientras pedía fuego para encender un cigarro, en aparente estado de agitación.

Estos hechos han reforzado la percepción de una conducta inestable durante su paso por la capital italiana, donde viajó con permiso judicial.

La polémica se da semanas después de que LaBeouf fuera detenido en Nueva Orleans durante las celebraciones de Mardi Gras en febrero de 2026.

En ese incidente, el actor enfrentó cargos por agresión tras presuntamente atacar a dos personas en las afueras de un bar. Posteriormente, habría sido arrestado nuevamente en marzo por un cargo adicional relacionado con el mismo caso.

A pesar de estos antecedentes recientes, obtuvo autorización para viajar a Italia.

Un historial de controversias

La trayectoria de LaBeouf ha estado marcada por múltiples escándalos a lo largo de los años. Desde arrestos por conducta desordenada e intoxicación pública, hasta acusaciones más graves de abuso por parte de exparejas.

En 2020, la cantante FKA twigs lo demandó por agresión y abuso emocional, caso que derivó en un acuerdo privado en 2025. El actor ha reconocido en distintas ocasiones haber tenido comportamientos abusivos en el pasado y ha señalado que ha buscado tratamiento.

El nuevo incidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan preocupación por su estado emocional y mental.

Hasta el momento, Shia LaBeouf no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Roma.

Mientras continúa bajo el escrutinio mediático, el actor enfrenta un panorama complejo en su carrera, donde los escándalos han comenzado a pesar tanto como su talento actoral.

El reciente episodio en Roma refuerza la preocupación sobre su estabilidad y abre nuevamente el debate sobre la necesidad de atención y apoyo en medio de una vida pública marcada por excesos y controversias.

Comentarios