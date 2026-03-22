Israel lanza una nueva ofensiva aérea contra Irán

Este lunes (tiempo local), las fuerzas armadas de Israel informaron del inicio de una nueva ola de ataques en contra de infraestructura en Teherán.

De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), estos ataques están dirigidos a infraestructura del "régimen terrorista iraní" en la capital del país.

Esta nueva ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos de los ciudadanos de las zonas afectadas, además de mensajes en donde se insta a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

En cuanto al frente en el sur del Líbano, Israel considera esta línea como secundaria.

En este sentido, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hezbolá, es considerado secundario.

Del mismo modo, Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.

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