BTS arrasa en Spotify con 'ARIRANG' y rompe récords

La banda surcoreana BTS volvió a la escena musical con fuerza al lanzar su nuevo álbum ARIRANG, el pasado 20 de marzo de 2026, marcando su primer disco de estudio en seis años tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Desde su estreno, el álbum generó una respuesta masiva en Spotify, alcanzando cifras sin precedentes para el K-pop y consolidando uno de los regresos más esperados de la década.

Récords sin precedentes

En sus primeras 24 horas, ARIRANG superó los 110 millones de reproducciones globales, convirtiéndose en:

El álbum más escuchado en un solo día en 2026

El debut más grande del año en Spotify

El disco de K-pop más reproducido en la historia de la plataforma

Con estas cifras, BTS superó ampliamente el récord previo del cantante Harry Styles, cuyo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally había alcanzado cerca de 63 millones de streams en su primer día.

Además, todas las 14 canciones del álbum ocuparon simultáneamente el Top 14 del ranking global de Spotify, mientras que el sencillo principal SWIM debutó en el puesto número uno con más de 14.6 millones de reproducciones.

El poder de ARMY

La plataforma destacó el papel clave del fandom global de BTS, conocido como ARMY, en el éxito del lanzamiento. “Cuatro años. Un regreso. ARMY hizo de ‘ARIRANG’ el álbum de K-pop más reproducido en la historia de Spotify”, señaló la compañía en redes sociales.

Incluso antes de su estreno, el disco ya generaba expectativa: acumuló más de cinco millones de preguardados, posicionándose entre los lanzamientos más anticipados en la historia del servicio.

El álbum toma su nombre de la tradicional canción coreana “Arirang”, símbolo cultural que representa identidad, raíces y emociones profundas. El proyecto incluye temas como “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens”, “FYA” y “No. 29”, mostrando una propuesta diversa que conecta con audiencias globales.

Más allá de los números, el éxito de ARIRANG refleja la fuerte conexión entre BTS y su público, así como su capacidad para marcar tendencias en la industria musical internacional.

Un regreso celebrado en vivo

Como parte de su retorno, BTS ofreció un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl, donde miles de fans se reunieron para verlos en su primera presentación como grupo en casi cuatro años.

El evento también fue transmitido a nivel global a través de Netflix, ampliando su alcance a millones de seguidores en todo el mundo. Durante una hora de show, la agrupación interpretó 12 canciones y agradeció a sus fans por la espera.

Con este lanzamiento, BTS no solo rompe récords, sino que reafirma su lugar como uno de los actos más influyentes del mundo. Su regreso, tras cumplir con sus obligaciones militares, se convierte en un hito que redefine el impacto global del K-pop.

El fenómeno de ARIRANG demuestra que, incluso después de años de ausencia, BTS mantiene intacto su poder de convocatoria y su capacidad para dominar la industria musical a escala mundial.

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