Chabelo ¿Cuál es el origen y que significa la catafixia?

Luego del fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’ a los 88 años, el público mexicano se ha manifestado en redes sociales, con gran tristeza para despedir a uno de los actores y conductores más reconocidos de México.

Su programa ‘En familia con Chabelo’ es recordado por generaciones, y no es para menos, ya que estuvo presente en los televisores de todos los hogares desde 1967, hasta el 2015.

Una de las secciones más conocidas del programa era ‘La catafixia’, donde los participantes del público podían participar por grandes premios; a lo largo de la transmisión diferentes concursantes acumulaban premios gracias a dinámicas previas, pero el momento más emocionante era llegar a la sección de ‘La catafixia’ donde tendrías la opción de intercambiar los premios que ya tenías, por otros premios escondidos; y como en todo programa de concursos, existía el riesgo de ganar algo mejor o perderlo todo.

Luego de esto, el término de “catafixia” se hizo aún más popular en México, como símbolo de un intercambio, no solo de premios, sino que se podía utilizar también en cualquier situación de la vida diaria.

Pese a que la popular palabra tiene un significado simbólico en la sociedad, la palabra no existe en realidad, pues se trata de un término creado por el mismo Chabelo, en colaboración con Germán Valdés ‘Tin Tan’ y Manuel ‘El loco’ Valdés, como parte de un idioma inventado llamado “Mautro”.

Este idioma fue concebido como una idea de lo que ellos creían era el idioma de los marcianos, y la idea de crear estas palabras surgió al escuchar la melodía que dice:

En palabras de ellos, adoptaron el simbolismo de que en Marte, así es como llama al ‘cha cha chá’.

Posteriormente, la palabra ‘catafixia’ fue incluida en el Diccionario de mexicanismos, de la Academia Mexicana de la Lengua, donde el significado puntual es: intercambio de un objeto por otro, sin que importe necesariamente el valor de ambos.

¿Cuáles eras los premios de la Catafixia?

En el programa uno de los premios más grandes eran los Muebles Troncoso, ya que Chabelo regalaba desde sillones, salas completas, comedores, recámaras y demás muebles, premios que causaban emoción y alegría en las familias, pues era el sueño de muchos poder ganar algo para su hogar.

La mueblería se volvió conocida en todo México gracias a su promoción en el programa 'En familia con Chabelo'.

Otros de los premios más conocidos, y más en tiempo de escuela, era las mochilas de la marca Chenson, dulces Sonric's, triciclos Apache, entre otros.

Ante esto, con el fallecimiento del presentador, miles de usuarios se han manifestado en Twitter para recordarlo.

Para una gran generación de niños en México, no había aspiración más grande que un día salir en un concurso de Chabelo. La catafixia, los muebles troncoso, el señor Aguilera, los cuates de provincia; la infancia de este país no se entiende sin Chabelo. Hasta siempre, cuate. pic.twitter.com/aRTLZgTkV6

No podía creer cuando lo vi, pero ya vi que, en efecto, murió nuestro #querido y admirado #chabelo. Que Mexicano no sabe quien és. Que Mexicano no amaneció viendo su programa. Que Mexicano no sabe lo que es un makiko. Que Mexicano no... muebles Troncoso! Una catafixia!! #QEPD