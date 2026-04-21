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Seleccion mexicana femenil se juega pase mundialista ante Haití

La Selección Mexicana Femenil buscará avanzar a semifinales del Concacaf W y asegurar boletos a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028

  • 21
  • Abril
    2026

La Selección Mexicana Femenil ya conoce su ruta en el Campeonato Concacaf W, donde enfrentará a Selección de Haití Femenil en los cuartos de final el próximo 28 de noviembre, en un duelo que será clave para sus aspiraciones internacionales.

El encuentro representa un punto de inflexión para el proyecto encabezado por el técnico Pedro López, ya que una victoria colocaría al combinado nacional en semifinales y lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la Copa Mundial de Brasil 2027.

En juego Mundial y Juegos Olímpicos

El torneo, que se disputará en Texas del 27 de noviembre al 5 de diciembre, reúne a las ocho mejores selecciones de la región y otorgará cuatro boletos directos al Mundial, así como tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En este escenario, avanzar a semifinales no solo significaría mantenerse en la pelea por el título, sino también acercarse a uno de los principales objetivos del ciclo: regresar a una Copa del Mundo y a una justa olímpica.

Incluso, si Estados Unidos Femenil, ya clasificado como anfitrión olímpico, finaliza entre los tres primeros, el cuarto lugar del torneo podría acceder también a los Juegos Olímpicos, ampliando las posibilidades para el conjunto mexicano.

México llega con credenciales sólidas tras una fase clasificatoria impecable, en la que sumó 12 puntos en cuatro partidos y anotó 36 goles, consolidándose como líder absoluto de su grupo.

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Ese desempeño lo posiciona como uno de los equipos más fuertes del certamen, aunque el duelo ante Haití marcará su verdadera capacidad para competir en rondas de eliminación directa.

Cuartos de final definidos por ranking FIFA

Los cruces del torneo fueron establecidos con base en el ranking mundial femenino, quedando de la siguiente manera:

  • Estados Unidos (1) vs El Salvador (8)
  • Canadá (2) vs Panamá (7)
  • México (3) vs Haití (6)
  • Jamaica (4) vs Costa Rica (5)

Los partidos de cuartos de final, semifinales y el play-in se disputarán en Mansfield, Texas, mientras que el duelo por el tercer lugar y la final se celebrarán en Houston.

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Bajo la dirección de Pedro López, la selección mexicana ha mostrado una evolución significativa, respaldada por títulos recientes en competencias regionales como Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

El enfrentamiento ante Haití será una prueba definitiva para confirmar ese crecimiento y dar un paso firme hacia el regreso a la élite del fútbol femenil internacional.


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