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Escena

Vaticano estrena documental de Scorsese sobre Francisco

La cinta, presentada a un año de la muerte del papa Francisco, incluye su último testimonio y celebra su legado cultural

  • 21
  • Abril
    2026

El Vaticano acogió este martes la proyección privada del documental Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, producido por el cineasta Martin Scorsese, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025.

La exhibición, realizada en Roma a pocos metros de la residencia donde vivió y falleció el pontífice, forma parte de los actos conmemorativos por su primer aniversario luctuoso y reúne materiales inéditos grabados durante sus últimas semanas de vida.

Un proyecto que une cine, cultura y espiritualidad

El documental gira en torno a “Aldeas”, una iniciativa de cine comunitario impulsada por Scholas Occurrentes, que promueve talleres en distintas regiones del mundo para que comunidades locales narren sus propias historias mediante el cine.

La película documenta este proceso en escenarios de Italia, Indonesia y Gambia, mostrando cómo jóvenes crean cortometrajes que reflejan su identidad, valores y tradiciones.

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Uno de los momentos más personales del filme es el regreso de Scorsese a la aldea siciliana de sus antepasados, donde colabora con jóvenes en la realización de una obra audiovisual, conectando su historia familiar con la propuesta educativa del pontífice.

La producción incluye la última entrevista en profundidad del papa Francisco, así como conversaciones con Scorsese registradas detrás de cámaras. Según la sinopsis, la cinta representa una “convergencia poderosa” entre arte, humanidad y espiritualidad.

“El proyecto es extraordinariamente poético y profundamente transformador”, afirmó en vida el pontífice sobre la iniciativa, destacando su capacidad para llegar “a la raíz misma de la vida humana”.

Por su parte, Scorsese señaló que la película es “un homenaje al Santo Padre” y una forma de preservar su visión de una cultura más humana en un contexto global complejo.

Producción internacional y estreno restringido

Dirigida por Clare Tavernor y Johnny Shipley, la obra cuenta con participación de artistas internacionales como Babou Ceesay, Happy Salma y el cineasta italiano Giuseppe Tornatore. La producción corre a cargo de Sikelia Productions y otras compañías asociadas.

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El documental ha sido financiado por patrocinadores independientes, con la condición de reinvertir sus ingresos en el proyecto educativo “Aldeas”.

Por ahora, la proyección tiene carácter privado y no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno comercial o en plataformas digitales, aunque se espera que tras su presentación en el Vaticano se definan los planes de distribución.

La exhibición coincide con tensiones recientes entre el actual pontífice, papa León XIV, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a conflictos internacionales, lo que añade un contexto de relevancia al mensaje de paz y diálogo promovido por la cinta.


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