Bad Bunny y J Balvin sellan reconciliación histórica en CDMX

El sorpresivo reencuentro entre Bad Bunny y J Balvin durante el último de los ocho conciertos que el puertorriqueño ofreció en México provocó una explosión en redes sociales y marcó el fin oficial de años de distanciamiento entre ambos artistas urbanos.

La noche de este domingo, más de 65 mil personas reunidas fueron testigos de un momento que ya es considerado histórico dentro de la música latina.

Oasis vuelve a sonar en vivo

Al ritmo de temas como La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola e I Like It, Bad Bunny y J Balvin compartieron escenario y revivieron el espíritu del álbum Oasis (2019), proyecto que consolidó su fama como una de las duplas más exitosas del reguetón.

J balvin y Bad Bunny haciendo las paces en México es algo q nadie se esperaba y q todo mundo NECESITABA pic.twitter.com/HMB4z54MWw — Kevin (@kevinlopezmejia) December 22, 2025

El momento culminó con un abrazo, palabras de respeto mutuo y una reconciliación pública que puso fin a cuatro años de silencio y tensiones.

El distanciamiento que marcó una era

La ruptura entre ambos artistas comenzó en 2021, cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammy al considerar que el reguetón no recibía el reconocimiento merecido.

Esa postura generó fuertes críticas, entre ellas la de Residente, quien lanzó una tiradera que fue respaldada públicamente por Bad Bunny.

El distanciamiento se hizo más evidente con letras que muchos interpretaron como indirectas, especialmente en Thunder y Lightning, canción lanzada por Bad Bunny en 2023.

En entrevistas posteriores, J Balvin admitió que el ego influyó en la separación, al reconocer que le costó asimilar el éxito arrollador que Bad Bunny alcanzó en los últimos años.

A pesar de ello, ambos evitaron confrontaciones directas y mantuvieron el respeto público, aunque sin colaborar nuevamente.

Reconciliación y cierre de ciclo

Durante el concierto, Bad Bunny reveló que la reconciliación ocurrió semanas atrás, pero que ambos esperaban el momento adecuado para compartirla con el público.

“Si en algún momento falté en algo, ya yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, expresó el Conejo Malo ante miles de asistentes.

J Balvin, por su parte, celebró el reencuentro en redes sociales con un mensaje que resumió el momento: “Crecimos, maduramos y ahí vamos”.

