Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_22_T115348_073_fc600f952f
Escena

Bad Bunny y J Balvin sellan reconciliación histórica en CDMX

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en el Estadio GNP tras cuatro años distanciados, poniendo fin a una de las rupturas más comentadas del género urbano.

  • 22
  • Diciembre
    2025

El sorpresivo reencuentro entre Bad Bunny y J Balvin durante el último de los ocho conciertos que el puertorriqueño ofreció en México provocó una explosión en redes sociales y marcó el fin oficial de años de distanciamiento entre ambos artistas urbanos.

La noche de este domingo, más de 65 mil personas reunidas fueron testigos de un momento que ya es considerado histórico dentro de la música latina.

Oasis vuelve a sonar en vivo

Al ritmo de temas como La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola e I Like It, Bad Bunny y J Balvin compartieron escenario y revivieron el espíritu del álbum Oasis (2019), proyecto que consolidó su fama como una de las duplas más exitosas del reguetón.

El momento culminó con un abrazo, palabras de respeto mutuo y una reconciliación pública que puso fin a cuatro años de silencio y tensiones.

El distanciamiento que marcó una era

La ruptura entre ambos artistas comenzó en 2021, cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammy al considerar que el reguetón no recibía el reconocimiento merecido.

Esa postura generó fuertes críticas, entre ellas la de Residente, quien lanzó una tiradera que fue respaldada públicamente por Bad Bunny.

G8wD-JjWsAASdA3.jfif

El distanciamiento se hizo más evidente con letras que muchos interpretaron como indirectas, especialmente en Thunder y Lightning, canción lanzada por Bad Bunny en 2023.

En entrevistas posteriores, J Balvin admitió que el ego influyó en la separación, al reconocer que le costó asimilar el éxito arrollador que Bad Bunny alcanzó en los últimos años.

A pesar de ello, ambos evitaron confrontaciones directas y mantuvieron el respeto público, aunque sin colaborar nuevamente.

Reconciliación y cierre de ciclo

Durante el concierto, Bad Bunny reveló que la reconciliación ocurrió semanas atrás, pero que ambos esperaban el momento adecuado para compartirla con el público.

“Si en algún momento falté en algo, ya yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, expresó el Conejo Malo ante miles de asistentes.

G8yj-qWXsAAjsns.jfif

J Balvin, por su parte, celebró el reencuentro en redes sociales con un mensaje que resumió el momento: “Crecimos, maduramos y ahí vamos”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0a342e3155e1c76bda658374a136ae0d7899d7b0_acb3a172d8
CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica
tamaulipas_exgobernador_eugenio_hernandez_677d156c8b
Frenan extradición del exgobernador Eugenio Hernández a EUA
deportes_chiquimarco_marco_n_840261a48a
Dan prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX Marco 'N'
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×