¡Con un último trago! Celebran centenario de José Alfredo Jiménez

Mejor conocido como "El rey de la canción", el cantautor José Alfredo Jiménez es recordado como uno de los íconos de la música ranchera, a 100 años de su nacimiento.

José Alfredo Jiménez Sandoval nació un 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Su padre era el único farmaceútico del pueblo, mientras que su madre se dedicaba al cuidado de su hogar, así como de sus cuatro hijos.

Aunque fue mesero y futbolista, su labor en las cantinas e intensos amores lo llevaron a comenzar a escribir sus composiciones más importantes.

A pesar de que contaba con conocimiento sobre la composición y producción musical, esto no lo detuvo. Sus canciones fueron escritas "a puro oído", lo que daba paso a la improvisación y naturalidad de su letra.

Esto dio paso a que escribiera más de 1,000 canciones junto a un vaso de whisky: puro, mezclado o con ginger ale.

Sentimental y bohemio; así describen al "Rey"

Su vida personal y fracasos amorosos fueron su mayor inspiración. Aunque contó con varias parejas, las más importantes fueron Paloma Gálvez, a quien le dedicó "Paloma Querida"; así como Mary Medel y Alicia Juárez.

Su vida culminó aquel 23 de noviembre de 1973 a los 47 años de edad, a causa de la cirrosis hepática que lo aquejó durante varios años. Sin embargo, su historia no terminó ahí.

Una de las leyendas urbanas más representativas del compositor de "Si Nos Dejan" es que su cuerpo no podía ser cremado por las grandes cantidades de alcohol que consumió durante toda su vida, por lo que decidieron enterrarlo.

Estas son las canciones más recordadas de José Alfredo Jiménez

Como parte de sus grandes éxitos, muchos de ellos han sido interpretados por cientos de artistas, tales como Pedro Infante, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Tania Libertad y Chavela Vargas.

Aquí te presentamos algunas de los sencillos que consolidaron al cantautor como referente de la música mariachi en México:

El Rey

El último trago

Deja que salga la luna

Camino de Guanajuato

Amanecí en tus brazos

Ella

Tu recuerdo y yo

El perro negro

Paloma querida

Te solté la rienda

Un mundo raro

La media vuelta

Con "un último trago" y con el corazón herido, recordando como amencías en sus brazos es como podemos recordar a José Alfredo Jiménez.

Comentarios