Nuevo León

Reporta Guadalupe saldo blanco en temporada invernal

Se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad expuestas al frío, luego de que durante la madrugada se registraran temperaturas de hasta 4 grados

  • 19
  • Enero
    2026

Autoridades municipales informaron que, gracias a los recorridos permanentes de vigilancia y prevención, el municipio de Guadalupe mantiene saldo blanco durante la actual temporada invernal, al no registrarse decesos relacionados con las bajas temperaturas.

Protección Civil de Guadalupe detalló que, como parte de las acciones preventivas, se implementó el Operativo Carrusel de manera simultánea en distintos puntos estratégicos, como el Hospital Materno Infantil, la Clínica 4 del IMSS y las inmediaciones de la estación del Metro Exposición, en coordinación con la Cruz Verde municipal, el DIF Nuevo León y Protección Civil del Estado.

Durante estos operativos, se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad expuestas al frío, luego de que durante la madrugada se registraran temperaturas de hasta 4 grados.

Como parte del apoyo, las autoridades entregaron bebidas calientes y cobijas, con el objetivo de reducir los riesgos a la salud y proteger la integridad de la población.

Protección Civil de Guadalupe reiteró que los recorridos y operativos preventivos continuarán de forma permanente para atender de manera oportuna a la ciudadanía ante las condiciones climatológicas adversas.


