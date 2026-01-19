Podcast
Deportes

Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott

Los Bills cesaron a su entrenador Sean McDermott tras la eliminación en playoffs ante Denver, pese a nueve años de éxitos y títulos divisionales

Los Buffalo Bills de la NFL anunciaron este lunes el despido de su entrenador en jefe, Sean McDermott, luego de la derrota en tiempo extra 33-30 ante los Denver Broncos en la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC).

La eliminación impidió al equipo avanzar a la final de conferencia y reavivó la frustración por no haber alcanzado el Super Bowl durante la era del técnico.

Reconocimiento al trabajo del entrenador

El propietario del equipo, Terry Pegula, destacó la labor de McDermott durante nueve temporadas, aunque justificó el cambio como necesario para dar un nuevo impulso a la franquicia.

“Necesitamos una nueva estructura de liderazgo para llevar al equipo al siguiente nivel. Se lo debemos a nuestros jugadores y a la ‘Bills Mafia’”, señaló en un comunicado.

Una etapa de estabilidad competitiva

McDermott llegó a Buffalo en 2017 y logró transformar al equipo en un habitual de los playoffs. Bajo su mando, los Bills participaron en ocho postemporadas, conquistaron cinco títulos de la AFC Este y disputaron dos finales de conferencia, ambas perdidas ante los Kansas City Chiefs.

El entrenador deja un récord de 98-50 en temporada regular y 8-8 en playoffs.

Pegula informó que Brandon Beane asumirá también como presidente de operaciones de fútbol y encabezará la búsqueda del próximo entrenador en jefe de la organización.


