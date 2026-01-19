Podcast
Escena

Gérard Depardieu y paparazzi llegan a un acuerdo

El actor Gérard Depardieu y el fotógrafo Rino Barillari alcanzaron un acuerdo y retiraron la denuncia por la presunta agresión ocurrida en 2024 en Roma

  • 19
  • Enero
    2026

El actor francés Gérard Depardieu y el fotógrafo italiano Rino Barillari, conocido como el “rey de los paparazzi”, llegaron a un acuerdo para poner fin al proceso judicial derivado del altercado ocurrido en mayo de 2024 en la capital italiana.

La reunión se realizó en el emblemático Harry’s Bar de la Via Veneto, el mismo lugar donde se registraron los hechos. Tras el encuentro, Barillari dio un beso en la mejilla al actor como gesto de reconciliación.

Retiran la denuncia

El abogado de Depardieu, Fabrizio Siggia, confirmó que la denuncia fue retirada y que el procedimiento se cerrará formalmente en la audiencia prevista para el 27 de enero.

Depardieu evitó hacer declaraciones extensas y se limitó a señalar que el encuentro “había ido muy bien”.

El origen del conflicto

Barillari, de 90 años, había denunciado que el actor lo golpeó y lo arrojó al suelo mientras intentaba fotografiarlo junto a su pareja, Magda Vavrusova, en una terraza del centro de Roma.

En su momento, el fotógrafo aseguró haber recibido varios golpes y requirió atención médica, mientras que la defensa del actor argumentó contradicciones en el testimonio.

Rino Barillari es una de las figuras más emblemáticas de la Dolce Vita romana y ha protagonizado múltiples enfrentamientos con celebridades a lo largo de su carrera.


