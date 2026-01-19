Muere Valentino Garavani, diseñador italiano, a los 93 años

El diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

En un breve comunicado, la institución señaló que el creador falleció rodeado de sus seres queridos.

La noticia confirmó el cierre de una era en la moda internacional, donde Valentino fue reconocido como una figura central del diseño durante más de cuatro décadas.

De Voghera al mundo

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al norte de Italia, Valentino Garavani construyó una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Su estilo refinado y su visión estética lo llevaron a ser considerado el “último emperador” de la alta costura.

Velatorio y funeral en Roma

La fundación detalló que la capilla ardiente se instalará en PM23, centro cultural de la marca ubicado en la Piazza Mignanelli, donde el público podrá despedirse del diseñador los días miércoles 21 y jueves 22 de enero.

Las exequias se realizarán el viernes 23 de enero a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en el corazón de la capital italiana.

Por otra parte, sus creaciones vistieron a figuras de la realeza, el cine y la política, consolidando un legado que seguirá influyendo en la alta costura mundial.

Comentarios