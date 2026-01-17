Podcast
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual

El cantante tendrá su primer evento en Roblox dentro de Steal a Brainrot, con un concierto único y un personaje exclusivo

  • 17
  • Enero
    2026

Bruno Mars hará este sábado 17 de enero de 2026 su esperado debut en la plataforma Roblox con una aparición especial dentro del juego viral Steal a Brainrot, en lo que será su primer “concierto” virtual en este entorno digital.

Evento único en la plataforma

La presentación forma parte de un Admin Abuse, un evento especial del desarrollador que activa beneficios globales como boosts, apariciones raras y dinámicas exclusivas dentro del servidor.

El objetivo principal es promocionar el nuevo sencillo de Mars, “I Just Might”, incluido en su próximo álbum The Romantic, que se lanzará en febrero.

El evento se realizará únicamente hoy, con una sola función en México, aproximadamente a las 14:00 horas.

Personaje exclusivo y efectos especiales

Durante la transmisión, el creador del juego activará una única vez el Brainrot inspirado en el artista, conocido como “Bruno Marsito” o “Brunito Marsito”, un personaje voxel con vestimenta verde y banda roja.

También se esperan efectos globales en los servidores, mensajes del administrador y una alfombra roja con escenario para la actuación virtual.

Un fenómeno en Roblox

Steal a Brainrot, lanzado en 2025, se ha convertido en uno de los juegos más populares de la plataforma, superando los 25 millones de jugadores concurrentes en sus picos.

Las autoridades del juego recomiendan conectarse con anticipación, ya que el evento no se repetirá y los servidores podrían saturarse.


