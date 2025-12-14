Tigres pierde desde los 11 pasos; Toluca se proclama bicampeón

Ni el mejor cineasta en el mundo pudo escribir este guion, los comandados por Antonio Ricardo Mohamed Matijevich vinieron de atrás y empataron 2-2 el marcador global; para posteriormente coronarse como digno monarca de la Campaña al vencer a los Tigres de la UANL en serie de penales 9-8.

En el Estadio Nemesio Diez los escarlatas se proclamaron Bicampeones del Futbol Mexicano y monarca del Torneo de Apertura de la Liga BBVA MX.



Los ‘Diablos Rojos’ alzaron su cetro número 12 en un agónica batalla deportiva; la cual coronaron tras terminar en el primer lugar en su fase inicial.

Un Toluca que proponia y un Tigres que la metió



El encuentro dio inicio posterior a cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX y de entonar respetuosamente el Himno Nacional Mexicano, ‘el de negro’ César Arturo Ramos Palazuelos dio el inicio la justa futbolera entre los de Guido Pizarro y los de Nicolás Ricardo Larcamón.



Desde el inicio los Diablos Rojos se volcaron como un vendaval sobre el marco encomendado a Nahuel Guzmán, quien se plantó con como un ‘kamikaze’ en el que sacó a relucir su experiencia y reflejos para mantener el cero en su portería, con el apoyo de su zaga defensiva que funcionó como una auténtica muralla.



Con el constante movimiento de las manecillas del cronómetro se pudieron nivelar las acciones, ambos directores técnicos se plantaron en el rectángulo verde mexiquense con una formación muy similar, acomodando a su escuadra con un claro 5-2-3-1.

Ambos equipos comenzaron a proponer, generando llegadas constantes por los costados y verticalmente en el centro del campo.



Fue entonces que, mientras la balanza se cargaba al lado escarlata, al minuto 12 vino una falta en los linderos del área de los ‘rojos’, misma que fue cobrada un minuto después por el francés André-Pierre Gignac de pierna derecha y el esférico fue desviado por el capitán Fernando Gorriarán para mandar el balón a besar las redes del marco encomendado al portero jalisciense Luis Manuel García Palomera, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 en favor de los de la ‘U’.

'Helinho acerco a su equipo en el marcador



Esta anotación cayó ‘como balde de agua fría’ para los choriceros, que se apoderaron de las acciones y del dominio total de la batalla deportiva. Se cansaron de atacar por ambas praderas del campo de juego, de disparar de todos los sectores del terreno de juego y de meterle calor a las piernas de los de amarillo total.



‘Tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió’ y el empate de 1-1 llegó a los 40’ de tiempo corrido, su autor fue el dorsal 11 de origen brasileño Helio Junio Nunes De Castro; quien, luego de barrer la pradera derecha de su ataque, conectó un disparo cruzado de pierna zurda y que dejó solo viendo visiones al cancerbero Nahuel Guzmán.



El marcador global seguía favoreciendo a los de amarillo total 2-1 y esto lo sabía el cuadro rojo, que no cesó en atacar la portería del ‘Patón’ Guzmán, quien durante el encuentro ejecutó varias atajadas que ya se cantaban como gol, siendo factor en que el resultado acumulado permaneciera siendo ventaja para su equipo.



En la pantalla de la antiguamente llamada ‘Bombonera’ se podía leer los 45 minutos y el Árbitro Central Ramos Palazuelos indicó agregar cinco más de compensación. La tendencia seguía con un Toluca abrumador, que no dejaba ni respirar a unos Tigres agazapados en su zona defensiva. Al concluir el tiempo añadido, el árbitro marcó el final de la primera mitad con el 1-1 en las alturas.



Paulinho marcó el de la diferencia



Para el segundo tiempo, los amarillos regresaron al terreno de juego con una modificación al enviar al terreno de juego al oaxaqueño Javier Aquino en lugar de Marco Farfán. Mientras que los rojos salieron con el mismo once que conformaron desde el inicio de la batalla deportiva.



La temática era una copia al carbón de lo visto en la parte inicial, con un cuadro mexiquense que era ‘el mandón’ en el partido.

Y a los 51’ de tiempo corrido vino la recompensa para los de Mohamed, Helinho entró ‘como cuchillo en mantequilla’ por la banda derecha y mandó su centro, el cual remata de derecha el portugués Joao Paulo Días Fernandes para el 2-1 parcial y 2-2 global.



Los de la "U" recomponen su accionar



La lectura hecha por Guido Pizarro en su parado hizo que se ejecutara la segunda modificación, al ingresar Nicolás Ibáñez en lugar de André-Pierre Gignac. No tenía ni un minuto en la cancha, cuando Ángel Correa filtra un pase a ‘Nico’ Ibáñez quien remata de zurda y el balón pasa muy cerca del madero toluqueño.



A los 60’ de tiempo corrido, Juan Brunetta remata de pierna derecha desde fuera del área y el esférico pasa zumbando el madero superior del marco encomendado a Luis García. A los 65’ de acción, Andrés Pereira conecta de testa una asistencia de Jesús Angulo tras cobrarse un saque de esquina.



Los del ‘Conde’ Pizarro buscaron a toda costa volver a irse al frente en el marcador global, por lo que intentó por los diversos sectores del rectángulo verde mexiquense con llegadas principalmente por el sector izquierdo de su ataque y tejiendo la trenza con toques precisos que desesperaban a los choriceros, quienes, recurrían al juego brusco para parar los embates universitarios.

El retorno de Alexis Vega



Un complaciente Antonio Mohamed mandó a la cancha a su jugador Alexis Vega en sustitución de Jesús ‘Canelo’ Angulo. Pero, los de amarillo total no cesaban en atacar, más el balón se negaba a besar la red enemiga.

El juego aéreo fue otra de las variantes que la visita ejecutó, buscando la testa de ‘Nico’ Ibáñez para marcar el de la diferencia global.



El cierre del partido fue de ‘ida y vuelta’, los lugares uno y dos de la Tabla General en el Apertura 2025 comenzaban a resentir los estragos de la batalla. La mejor ofensiva y defensiva mostraban que lo hecho en la campaña no era obra de la casualidad.



Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por César Arturo Ramos Palazuelos decidió agregar tres minutos de reposición, mismos que al consumirse se pitó el final de la contienda. Pero, con un global de 2-2 se decretaron los tiempos extras.

Nada para nadie en el primero de los extras



Los primeros 15 minutos extras comenzaban a jugarse, donde ambos equipos alternaron las iniciativas en la posesión del balón. La localía hacía el gasto, mientras que la visita aguantaba pacientemente en los diversos sectores de la cancha y haciendo del toque de pelota de primera intención la constante en su accionar.



Solo un tiro desde casi medio campo por parte de Andrés Federico Pereira puso en aprietos al cancerbero Nahuel Guzmán, quien, regresó a su marco a toda velocidad y recostó a su lado izquierdo, desviando el esférico a un lado y apoderándose del obús nuevamente; todo esto sucedió a los 98’ minutos.



Cuando se llegó a los 105’ minutos, ‘el de negro’ decretó la culminación del primer tiempo extra.



Este arroz ya se coció, se van a penaltis



En el amanecer de la segunda mitad extra vino una volea por parte del argentino Nicolás Alejandro Ibáñez que de derecha mandó la pelota muy cerca del madero derecho de la meta defendida por Luis García. A los 107’ de tiempo corrido Alexis Vega asiste y Marcel Ruíz remata de cabeza, la comba del balón sale directo a las manos del ‘Patón’.

Un cuadro choricero que hacía visible su agotamiento físico y que realizó una serie de modificaciones, refrescando sus líneas ante una agotadora batalla. A los 113’ de acción, Ángel Correa remata de derecha desde fuera del área un pase de Juan Vigón.



El final de la justa deportiva estaba cerca y los penaltis mas cerca que nunca. Y a los 120’ de tiempo corrido el Árbitro Central César Arturo Ramos Palazuelos decretó el final del último tiempo disputado en el Apertura 2025, todo se definiría desde los 11 pasos.



Así los cobros desde el manchon penal



Por Tigres, quienes fueron los que cobraron primero, anotó Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Uriel Antuna y Ángel Correa; falló Nicolás Ibáñez. En muerte súbita anotó Juan Pablo Vigón, Juan José Sánchez Purata, Jesús Garza, Javier Aquino; mandó besar el palo Joaquim Pereira, mientras que Nahuel Guzmán y Ángel Correa fallaron su tiro.



Mientras que por Toluca mandaron besar la red Alexis Vega en dos ocasiones, Santiago Simón, Jesús Gallardo y Franco Romero; herró Andrés Pereira. En muerte súbita la metió Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Bruno Méndez, Diego Barbosa; la voló Juan Pablo Domínguez y la falló Luis García.

