Conmueve Lola Cortés a actores de 'Yo soy Betty, la fea'

"A mí también me ha llevado a un lugar feliz, a reflexionar", "Toda la razón. Ver esa telenovela es hermoso porque Betty y Armando nos transmiten muchas cosas. Gracias por hacernos felices con su trabajo", "En mi caso particular me ayudó mucho porque me sentía identificada con Betty y aún me siento, pero la historia me ayudó mucho", "En mis momentos de insomnio, depresión, ansiedad que alguna vez tuve, Betty me ha acompañado", "A Betty la conocí cuando estaba pasando una etapa emocionalmente espantosa y ella era mi único momento del día en que se me olvidaban mis problemas y me hacía reír", son algunos de los comentarios de los seguidores de "Yo soy Betty, la fea".