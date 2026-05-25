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Escena

Cornelio Vega Jr. conquista la Arena Monterrey con lleno total

El cantante desató la euforia de miles de fans con corridos y romanticismo que confirmó su lugar entre los máximos referentes del regional mexicano actual

  • 25
  • Mayo
    2026

Cornelio Vega Jr., junto a su dinastía, consolidó uno de los logros más importantes de su carrera al abarrotar la emblemática Arena Monterrey.

Miles de fanáticos vibraron con una producción de primer nivel, con la que el cantante reafirmó el arrastre que tiene en el norte del país.

Cornelio Vega 1.jpg

La velada musical no la emprendió en solitario, ya que la reconocida agrupación T3R Elemento fungió como la invitada especial encargada de encender los ánimos de la audiencia.

El grupo juvenil preparó el terreno interpretando éxitos como Ojitos de Miel, logrando que la multitud coreara al unísono y transformara el auditorio en una masiva celebración sierreña previa al acto estelar.

T3r Elemento 6.jpg

El clímax de la noche llegó cuando Cornelio Vega Jr. tomó el escenario acompañado de su acordeón y su dinastía, desatando la euforia colectiva entre la audiencia.

El repertorio estuvo compuesto por una equilibrada selección de corridos energéticos y temas románticos, destacando canciones insignias como Te Fallé, las cuales fueron interpretadas a todo pulmón por un público mayoritariamente joven que no dejó de ovacionar al artista.

Cornelio Vega 1.jpg

Con este contundente triunfo, la dinastía Vega selló una noche histórica que demuestra el impacto cultural y comercial que mantienen los estilos sierreño y norteño en las nuevas generaciones.

El rotundo éxito en Monterrey marca un hito clave dentro de su gira nacional, dejando claro que el apellido Vega ya cuenta con un lugar asegurado entre los máximos referentes actuales de la música mexicana.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres


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