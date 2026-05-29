Enrique Guzmán descarta el retiro a sus 83 años

Con 83 años de edad y siete décadas de trayectoria, retirarse no está entre los planes de Enrique Guzmán, pues asegura que son el público, la música y los escenarios los que lo fortalecen.

Como buen rocanrolero, es aguerrido y difícilmente se rinde, por lo que planea seguir cantando y ofreciendo conciertos hasta que su cuerpo le diga ya no más, pues la música, más que su pasión, es su vocación.

“A mí me gusta la música, me gusta el escenario, me gustan los aplausos; si me duele algo, cuando salgo al escenario y se me olvida".

“Mucha gente vive toda su vida sin saber a qué vino y yo descubrí desde muy joven que mi vocación era la música, que a esto había venido, y lo gozó totalmente”, dijo.

Consciente está de su edad, incluso la presume con orgullo, pero con todo y eso dejará que sea el tiempo el que dicte el rumbo que deberá tomar su carrera.

“Yo no tengo ningún interés en retirarme, no tengo la intención, ni ahora ni después, pero seguramente el tiempo me hará bajarle a la intensidad, pero mientras tanto, mientras esté bien de salud, con mi garganta limpia, yo seguiré cantando”, aseguró.

Su trayectoria incluye películas inolvidables, obras de teatro memorables, éxitos televisivos, canciones que han traspasado fronteras y generaciones, reconocimientos de todos los tipos, pero no quiere vivir del éxito de ayer.

Desea continuar vigente, obtener nuevos triunfos y ganarse dignamente la ovación del público, ese que se pone de pie para reconocerle su trabajo en escena.

“¿Grabar canciones nuevas? ¿Para qué? Trabajé mucho para que las canciones fueran un éxito, y sigo trabajando para que lo sigan siendo, para que la gente no las olvide y las nuevas generaciones las conozcan”, expresó.

Además, cuando ha intentado cantar temas nuevos, el público le pide sus éxitos, tal como sucede en la serie de presentaciones que está haciendo junto a Angélica María.

“El show con Angélica (María) nos quedó muy bonito, hay una admiración mutua y nos llevamos muy bien, todos lo disfrutamos mucho, nosotros y el público, ya lo verán ahora que cantemos aquí en Monterrey”.

Aunque el título del espectáculo que presentará junto a La Novia de México, el próximo domingo en el escenario del Pabellón M, se llama La Despedida, los dos artistas andan superactivos y dispuestos a ir por más.

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