Demandan al cantante Julio Iglesias por acoso y agresión sexual

Autoridades de España abrieron una investigación contra el cantante Julio Iglesias, al ser acusado de perpetrar actos de acoso y agresión sexual en 2021.

De acuerdo con la agencia EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Mujeres aseguran ser víctimas del cantante

Estas presuntas víctimas fueron identificadas como trabajadoras del artista español en 2021, cuando aparentemente fueron agredidas en una de las viviendas ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de ellas se identificó como asistente doméstica y la otra, fisioterapeuta. Ambas mencionan que cuentan con la documentación necesaria que estipula la atención a las secuelas del daño como evidencia que va desde fotografías y registros de llamadas, hasta solicitudes de permisos migratorios.

Ambas mencionan que sufrieron de contacto sexual sin consentimiento, además de bofetadas y humillaciones contra ellas y demás empleadas.

Ante esto, el Gobierno español apoyará para llegar "hasta el final" en la investigación de las denuncias. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".

Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión 👇🏻 pic.twitter.com/meNntpGLje — Ana Redondo (@_anaredondo_) January 13, 2026

