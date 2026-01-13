Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T112849_441_5b005c51fc
Escena

Demandan al cantante Julio Iglesias por acoso y agresión sexual

Las víctimas identificadas como trabajadoras del artista, aseguraron que contaban con evidencia que avala la atención a las secuelas por dichas agresiones

  • 13
  • Enero
    2026

Autoridades de España abrieron una investigación contra el cantante Julio Iglesias, al ser acusado de perpetrar actos de acoso y agresión sexual en 2021.

De acuerdo con la agencia EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal para determinar el alcance de la denuncia presentada.

También podría interesarte: Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan su cuarto hijo

Mujeres aseguran ser víctimas del cantante

Estas presuntas víctimas fueron identificadas como trabajadoras del artista español en 2021, cuando aparentemente fueron agredidas en una de las viviendas ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España

Investigan-Julio-Iglesias-acoso-sexual.jpg

Una de ellas se identificó como asistente doméstica y la otra, fisioterapeuta. Ambas mencionan que cuentan con la documentación necesaria que estipula la atención a las secuelas del daño como evidencia que va desde fotografías y registros de llamadas, hasta solicitudes de permisos migratorios.

Ambas mencionan que sufrieron de contacto sexual sin consentimiento, además de bofetadas y humillaciones contra ellas y demás empleadas.

Ante esto, el Gobierno español apoyará para llegar "hasta el final" en la investigación de las denuncias. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
escena_sting_df9ac2e4d0
Sting ha pagado 800,000 dólares a exintegrantes de The Police
G_pgk06_XAAAQXED_a5acf972c5
Fallece Gloria Rocha, 'La Madrina' del doblaje mexicano
publicidad

Últimas Noticias

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×