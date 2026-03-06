Podcast
Escena

¡Regresan al cine! Anuncian nueva película de Monsters Inc

El desarrollo de esta película forma parte de la estrategia de Pixar y Disney para reforzar algunas de sus franquicias más exitosas en los próximos años

  • 06
  • Marzo
    2026

El estudio de animación Pixar se encuentra desarrollando una nueva película del universo de Monsters Inc., una de las franquicias más populares del cine animado. De acuerdo con reportes recientes de la industria cinematográfica, el proyecto ya está en fase de desarrollo, aunque todavía se encuentra en una etapa temprana de producción.

La posible cinta marcaría el regreso de los personajes de Monstropolis a la pantalla grande, ampliando la historia iniciada con la película original estrenada en 2001.

Una de las franquicias más queridas de Pixar

La saga comenzó con “Monsters, Inc.”, película que presentó al público a Mike Wazowski y James P. “Sulley” Sullivan, dos monstruos que trabajan en una empresa encargada de generar energía a partir de los gritos de los niños humanos.

La cinta se convirtió en un gran éxito internacional y recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla, consolidándose como uno de los títulos más importantes del estudio en los primeros años del siglo XXI.

Posteriormente, Pixar expandió este universo con la precuela “Monsters University”, estrenada en 2013, que narra cómo Mike y Sulley se conocieron durante su etapa universitaria.

Nuevo proyecto en desarrollo

El nuevo proyecto que prepara Pixar sería la tercera película principal de la franquicia. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, el elenco de voces o la fecha de estreno, reportes indican que actualmente el proyecto se encuentra en fase de desarrollo creativo y planificación.

Esto implica que el equipo del estudio estaría trabajando en elementos como el guion, el diseño visual y la dirección que tomará la historia dentro del universo de los monstruos.

Parte de la estrategia de Pixar

El desarrollo de esta película forma parte de la estrategia de Pixar y Disney para reforzar algunas de sus franquicias más exitosas en los próximos años. El estudio busca combinar nuevos proyectos originales con el regreso de historias y personajes que ya cuentan con una base sólida de seguidores.

Entre los proyectos que Pixar tiene previstos también se encuentran nuevas entregas de franquicias populares como Toy Story y Los Increíbles, además de posibles expansiones de otras historias del estudio.

Un universo que sigue creciendo

El mundo de Monsters Inc. también se ha expandido más allá del cine con producciones para televisión y plataformas de streaming, así como con atracciones temáticas en parques de Disney.

La eventual llegada de una nueva película podría continuar ampliando este universo y traer de regreso a personajes que se han convertido en favoritos del público desde el estreno de la primera cinta hace más de dos décadas.


