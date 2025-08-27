Cerrar X
Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan su cuarto hijo

La pareja, sólida tras 25 años juntos, anunció que Anna está a mitad de embarazo; se prevé que el bebé nazca antes de fin de año

La ex tenista Anna Kournikova y el cantante Enrique Iglesias muy pronto recibirán a su cuarto hijo, aunque no se ha precisado en qué fecha será su llegada, ni el sexo del bebé.

La rusa y el español son una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues desde que ella apareció como modelo en uno de los videos del intérprete, iniciaron una relación que mantienen hasta ahora, 25 años después.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler y su pareja han mantenido esta buena nueva en el seno de su intimidad y no ha sido hasta ahora cuando su dulce espera ha visto la luz.

Anna se encuentra ya en la mitad del embarazo y se prevé que el nacimiento se produzca antes de fin de año.

La familia Iglesias-Kournikova, que reside en Miami, cuenta hasta el momento con tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco, a quien la familia también llama Masha.

Los rumores sobre un posible embarazo de Kournikova comenzaron a circular a comienzos del verano, tras la publicación de imágenes en las que la exdeportista aparecía con prendas deportivas anchas durante una salida con sus hijas.

A ello se sumó su ausencia en la reciente visita de Enrique a los escenarios españoles; ahí los dimes y diretes aumentaron, pero ahora, fuentes cercanas a la pareja aseguran que sí “le escribieron” a la cigüeña.


