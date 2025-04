Depeche Mode lanzará documental sobre sus shows en México

Depeche Mode estrenará pronto un largometraje que documenta los conciertos que ofreció en la Ciudad de México, como parte de su gira "Memento Mori", en el 2023. El filme se llama "Depeche Mode: M" y fue dirigido por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías (Ya no estoy aquí, No voy a pedirle a nadie que me crea).

La película llevará a los espectadores a un profundo viaje musical, utilizando la ferviente conexión de casi 200,000 fans mexicanos con la banda como una ventana hacia la influencia global atemporal de Depeche Mode y como un poderoso tributo a la conexión inquebrantable entre la música, la tradición y el espíritu humano.

El proyecto promete mezclar imágenes de los tres conciertos sold-out en la Ciudad de México, en septiembre del 2023, para explorar los paralelismos entre los temas del álbum número 15 de estudio de la banda, "Memento Mori" (que en latín quiere decir “recuerda que debes morir”), y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana.

La gira mundial "Memento Mori" ocupó el puesto No. 9 en la lista de Billboard de las 10 giras de rock más lucrativas del 2024, con ingresos de casi 125 millones de dólares generados en 63 shows que vendieron 910,000 entradas.

Aunque esta exitosa gira marcó un hito en la carrera de la banda, el cantante Dave Gahan comentó en diciembre que él y Martin Gore, cofundador y guitarrista/tecladista, no están enfocados en grabar nueva música en este momento.

“Martin y yo hemos hablado. De hecho, nos vimos recientemente, y fue muy agradable”, dijo Gahan. “Pasamos algo de tiempo en Italia, donde Anton Cobijn y su esposa renovaron sus votos matrimoniales en un lugar realmente bonito cerca de Roma. Fue un momento muy lindo sin la presión del trabajo o los shows. De hecho, le pregunté a Martin si había estado escribiendo, y me dijo: ‘¡No!’ Eso es normal, especialmente después de trabajar intensamente durante un par de años. Toma tiempo. Esperemos y veamos. No descartaría que nos reuniéramos en algún momento, pero por ahora no está en los planes”.

