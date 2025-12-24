Podcast
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas

El video ha generado críticas debido al riesgo que representa delegar el control a la IA, especialmente bajo la supuesta influencia de sustancias

  • 24
  • Diciembre
    2025

Un video que circula en redes sociales ha desatado polémica tras mostrar a un automovilista utilizando las funciones de conducción autónoma de su vehículo Tesla para, presuntamente, evitar ser sancionado en los operativos antialcohol de la ciudad.

En las imágenes, captadas desde el asiento del copiloto, se observa al propietario del vehículo circulando por una de las avenidas principales de Monterrey sin nadie al volante. Con tono despreocupado, el hombre afirma.

“Pues me va a parar la antialcohol, pero aquí vamos”, sugiriendo que el sistema de navegación del auto le permite deslindarse de la responsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol.

El video ha generado críticas debido al riesgo que representa delegar el control total a la inteligencia artificial, especialmente bajo la supuesta influencia de sustancias.

Es importante precisar que, aunque Tesla comercializa herramientas como el Piloto Automático (Autopilot) y la capacidad de Conducción Autónoma Total (FSD por sus siglas en inglés), estas no convierten al auto en un vehículo 100% independiente. Según el manual de usuario de la marca, el sistema requiere la supervisión constante del conductor.

A pesar de la tecnología, el Reglamento de Tránsito de Monterrey y el de los municipios metropolitanos es claro: el conductor es el único responsable de la trayectoria del vehículo; además, los autos de la marca piden que el conductor preste atención al camino, de lo contrario, se desactiva automáticamente el Autopilot.

Operar una unidad bajo los efectos del alcohol, incluso con sistemas de asistencia activos, constituye una infracción grave y un delito en diversas jurisdicciones de Nuevo León.

¿Es legal dejar que mi carro se maneje solo?

Aunque muchos vehículos tienen sistema de conducción autónoma o semi autónoma, el más avanzado del mercado es el utilizado por Tesla, el cual en Estados Unidos y países de primer mundo permite que el auto se conduzca completamente solo, pues sus cámaras y sensores pueden detectar límites de velocidad, otros autos, peatones, topes y hasta luces de semáforo.

En México no es ilegal que un auto se maneje solo, pues el sistema Autopilot de Tesla está regulado como Sistema de Asistencias Avanzadas a la Conducción (ADAS), no como un sistema de conducción.


