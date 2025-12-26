Revela Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

A través de un video publicado en sus redes sociales, la presentadora y actriz Yolanda Andrade, confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta progresivamente la movilidad.

“Han sido días muy difíciles”, expresó al inicio del mensaje, visiblemente conmovida, al explicar que el 2025 ha sido un año especialmente duro tanto para ella como para su familia.

Un diagnóstico que cambió su vida

En su testimonio, Andrade relató cómo recibió el diagnóstico y los retos físicos que enfrenta día a día.

Explicó que la enfermedad se manifiesta de forma irregular, con momentos en los que puede sentirse estable y otros en los que incluso hablar o caminar se vuelve complicado.

“A veces estás bien y a veces muy mal. Hay días en los que no puedes moverte, ni hablar, y la fatiga es constante”, relató la conductora, quien también reconoció que compartir el video no fue una decisión sencilla.

Agradecimiento y apoyo cercano

Yolanda aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de amigos, colegas y seguidores, especialmente durante sus recientes hospitalizaciones por recaídas.

Detalló que durante una de ellas fue necesario colocarle un catéter para la administración de medicamentos y suero.

“Gracias a mis amigas, a quienes están pendientes y me acompañan”, dijo, al tiempo que expresó su alivio por haber sido dada de alta y poder estar nuevamente con su familia.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, impidiendo al cerebro controlar los movimientos musculares.

Aunque no tiene cura, algunos tratamientos ayudan a ralentizar su avance. La enfermedad no afecta la inteligencia ni la sensibilidad, pero puede provocar parálisis total en etapas avanzadas.

