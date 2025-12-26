Fallece Jorge Lozano, creador de 'Mujer, casos de la vida real'

La madrugada del jueves 25 de diciembre falleció en Ciudad de México Jorge Lozano Soriano, a los 89 años, fue productor argentino que dejó una huella profunda en la cultura popular y en la historia del entretenimiento nacional.

El anuncio de su fallecimiento

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde informaron sobre su deceso y agradecieron las muestras de apoyo.

“Lamentamos comunicarles que el señor Jorge Lozano Soriano falleció hoy. Descanse en paz”, señalaron en el mensaje difundido durante la mañana.

El velatorio fue programado para la tarde del mismo día en una funeraria al sur de la capital del país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

De Argentina a México, una carrera sólida

Originario de Santa Fe, Argentina, Lozano Soriano inició su trayectoria como productor en su país natal, donde participó en proyectos televisivos relevantes antes de emigrar a México.

Su llegada abrió una nueva etapa profesional que lo consolidó como una figura clave de la industria.

En territorio mexicano estuvo detrás de exitosas telenovelas como "Te Amo", "Tiempo de Amar", "Mi pequeña soledad", "Bajo un mismo rostro", "Lazos de amor," "Desencuentro", "Mi destino eres tú" y "La esposa virgen", producciones que conectaron con audiencias de distintas generaciones.

El legado de "Mujer, casos de la vida real"

Su obra más emblemática fue, sin duda, "Mujer, casos de la vida real", un programa que rompió esquemas en la televisión mexicana y se convirtió en referente del género testimonial.

El proyecto también redefinió la carrera de Silvia Pinal, con quien Lozano Soriano mantuvo una estrecha relación profesional y personal.

En entrevistas, el productor llegó a destacar la importancia del formato y el impacto social que alcanzó, al abordar historias inspiradas en la vida cotidiana de miles de mujeres.

