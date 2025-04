Desmienten rumores de separación de Piqué y Clara Chía

En medio del arranque de la gira mundial de Shakira, y mientras los focos mediáticos se vuelven a posar sobre su vida personal, el nombre de Gerard Piqué volvió a acaparar titulares luego de que este jueves 24 de abril aseguraran que su relación con Clara Chía habría llegado a su fin.

Sin embargo, en cuestión de horas, nuevas versiones desmintieron con fuerza dichos rumores.

La información inicial fue revelada por Adriana Dorronsoro, quien aseguró tener confirmación de la ruptura por parte de fuentes cercanas.

En su intervención, sugirió que el motivo del distanciamiento podría estar relacionado con la aparición de “terceras personas” y un aparente desacuerdo entre ambos respecto al futuro de la relación.

Clara Chía, según la comunicadora, habría manifestado su deseo de convertirse en madre, algo que Piqué aún no estaría dispuesto a afrontar.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, señaló Dorronsoro.

La noticia generó un inmediato revuelo en redes sociales, donde seguidores de Shakira reaccionaron con sorpresa e ironía ante la supuesta ruptura, considerando que la relación entre Piqué y Clara Chía ha sido blanco de constantes críticas desde sus inicios, debido al contexto de la separación entre el exfutbolista y la cantante colombiana.

No obstante, se desmintió poco después la información. Según sus fuentes cercanas a Piqué, la relación con Clara Chía continúa sin cambios y los rumores son “rotundamente falsos”.

A esa versión se sumó el reconocido paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida del exdefensor del FC Barcelona y su actual pareja.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja, me aseguran, no estaría pasando por su mejor momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, escribió Martin en sus redes sociales.

Uno de los elementos que avivó las especulaciones fue la difusión de imágenes del empresario catalán en una heladería en Miami acompañado de una mujer pelirroja cuya identidad no ha sido confirmada.

Aunque algunos medios insinuaron que podría tratarse de una posible “tercera persona”, no existen pruebas que vinculen este hecho con un distanciamiento definitivo de Clara Chía.

