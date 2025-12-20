Kim Woo‑bin y Shin Min‑a se casan al estilo K‑drama

En una noche marcada por la magia de la primera nevada del año, la pareja más querida de la industria del entretenimiento surcoreano, Kim Woo-bin y Shin Min-a, celebró su enlace matrimonial este sábado 20 de diciembre. La ceremonia, que tuvo lugar en el exclusivo The Shilla Seoul, puso el broche de oro a una relación de diez años que ha cautivado al público internacional.

Una imagen para el recuerdo

La agencia AM Entertainment fue la encargada de difundir la primera fotografía oficial del enlace, una estampa de estilo cinematográfico que rápidamente se volvió viral.

En la imagen, los recién casados aparecen de espaldas bajo una suave caída de copos de nieve, girando el rostro hacia la cámara con sonrisas radiantes.

Ella deslumbró con un vestido blanco de líneas elegantes, mientras que él optó por un esmoquin clásico, proyectando una imagen de sofisticación y felicidad.

Los detalles de la ceremonia

El evento se llevó a cabo en el Dynasty Hall del hotel a las 19:00 horas (hora local), con un ligero retraso respecto a la programación original. A pesar de la gran expectación mediática y la presencia de la prensa en los alrededores, la boda se mantuvo como una celebración íntima bajo estrictas medidas de seguridad.

El actor Lee Kwang-soo, íntimo amigo del novio, fungió como el maestro de ceremonias. Fue captado por los medios llegando al recinto con notas y tarjetas en mano, preparándose para su papel de anfitrión en esta noche tan especial.

Desfile de estrellas y compromiso social

La lista de invitados incluyó a la élite del Hallyu (la ola coreana), entre quienes destacaron:

V (Kim Taehyung), integrante de BTS.

D.O. (Doh Kyung-soo), de EXO, quien asistió brevemente antes de cumplir compromisos en los Melon Music Awards.

Lee Byung-hun, reconocido internacionalmente por El juego del calamar.

Nam Joo-hyuk y la reconocida actriz Uhm Jung-hwa.

Un gesto de generosidad: Fieles a su reputación altruista, la pareja realizó una donación conjunta de 300 millones de wones (aprox. 200 mil dólares) antes del evento. Los fondos fueron destinados a la Hallym Burn Foundation, el Asan Medical Center y la organización Good Friends, reafirmando su compromiso con las causas sociales incluso en su día más especial.

Este enlace no solo marca la unión de dos de los actores más exitosos de Corea, sino que simboliza la solidez de una pareja que ha superado desafíos personales y profesionales frente al ojo público durante toda una década.

