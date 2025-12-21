Peso Pluma y Kenia Os reparten juguetes en Los Ángeles

Este fin de semana, los artistas mexicanos Peso Pluma y Kenia Os participaron en un evento navideño en Los Ángeles, donde regalaron juguetes a niñas y niños como parte de una iniciativa comunitaria para llevar alegría durante la temporada decembrina de 2025.

La actividad se realizó en el estacionamiento de un supermercado Vallarta Supermarkets, cadena reconocida por organizar eventos de apoyo a familias latinas durante las fiestas.

Convivencia con familias y niños

Ambos cantantes sorprendieron a los asistentes al interactuar directamente con las familias, repartir regalos y tomarse fotografías con los pequeños, generando un ambiente festivo y cercano.

La presencia de los artistas fue recibida con entusiasmo por la comunidad, especialmente por los niños, quienes disfrutaron de la convivencia y los obsequios.

Vallarta Supermarkets ha impulsado diversas actividades comunitarias en Los Ángeles, enfocadas en apoyar a familias durante fechas especiales.

En esta ocasión, la colaboración con Kenia Os y Peso Pluma fortaleció el espíritu solidario del evento navideño.

La participación de los artistas, quienes han sido vistos juntos con frecuencia este año, destacó no solo por su popularidad, sino por su disposición a convivir con la comunidad y compartir momentos especiales con las familias durante la Navidad.

Comentarios