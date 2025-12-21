Tiroteo en pub de Sudáfrica deja nueve muertos y 10 heridos

Nueve personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas luego de que un grupo de hombres armados abriera fuego en un pub de Sudáfrica durante la madrugada del domingo, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió poco antes de la 1:00 de la mañana en el municipio de Bekkersdal, ubicado a unos 46 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Se trata del segundo tiroteo masivo registrado en el país en menos de tres semanas.

Disparos dentro y fuera del local

De acuerdo con la policía, alrededor de 12 sospechosos desconocidos llegaron al lugar a bordo de un minibús blanco y un sedán plateado. Los agresores abrieron fuego contra los clientes de la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando de manera indiscriminada mientras huían.

“Algunas víctimas fueron disparadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, detalló la policía en un comunicado.

El comisionado provincial interino de Gauteng, el general de división Fred Kekana, señaló que los atacantes, algunos con pasamontañas, portaban un rifle AK-47 y varias pistolas calibre nueve milímetros.

Las autoridades no difundieron detalles sobre la identidad de las víctimas; sin embargo, la portavoz policial, la brigada Brenda Muridili, confirmó que entre los fallecidos se encuentra un conductor de una aplicación de transporte.

“Acababa de dejar a un cliente cuando fue baleado y asesinado”, indicó a The Associated Press.

Operativo de búsqueda

La Agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició un operativo para localizar a los responsables, en coordinación con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes.

En los últimos años, Sudáfrica ha registrado múltiples tiroteos masivos en bares, conocidos como shebeens o tabernas. A principios de este mes, un ataque similar cerca de la capital dejó al menos 12 muertos y 13 heridos.

En 2022, otros dos ataques ocurridos el mismo día dejaron un saldo de 20 personas asesinadas en distintos bares del país.

