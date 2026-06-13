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Escena

Develan placa para Nodal por siete sold outs seguidos en la Arena

En una emotiva ceremonia, directivos del recinto develaron una placa conmemorativa en honor a su exitosa trayectoria y su conexión con el público regiomontano

  • 13
  • Junio
    2026

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha consolidado su estatus como una de las figuras más importantes de la música actual al quedar inmortalizado en la Arena Monterrey.

En una emotiva ceremonia, directivos del recinto develaron una placa conmemorativa en honor a su exitosa trayectoria y su conexión con el público regiomontano.

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Desde su primera presentación en el año 2019 hasta este 2026, Nodal se ha presentado en siete ocasiones en este emblemático escenario.

Durante este periodo, ha logrado reunir a más de 90 mil personas, alcanzando una hazaña que muy pocos artistas pueden presumir en la industria: registrar un lleno total en cada una de sus fechas.

El reconocimiento busca plasmar de manera permanente el cariño del público, la conexión con la gente y el impacto cultural que el intérprete ha dejado en cada uno de sus conciertos.

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Con esta distinción, el nombre de Christian Nodal se suma al de otras grandes leyendas internacionales y nacionales que han dejado huella en el escenario de la Arena Monterrey, tales como Megadeth, Yuri, Hombres G, Ricardo Arjona, Intocable y la Banda MS.

"Gracias, Christian, por convertir cada presentación en una noche inolvidable y por formar ya parte de la historia de la Arena Monterrey", expresaron representantes del recinto durante el evento, celebrando que el legado del artista permanezca vigente a partir de hoy como una página dorada en la historia del entretenimiento en el norte del país.


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