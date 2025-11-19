Cerrar X
Escena

DiCaprio producirá documental sobre creación de ‘El mago de Oz’

Leonardo DiCaprio producirá 'Oz', un documental que revelará imágenes inéditas y mostrará cómo se gestó el clásico de 1939

  • 19
  • Noviembre
    2025

La productora Appian Way, de Leonardo DiCaprio, junto con Verdi Productions, de Chad A. Verdi, y el creador Danny Strong, producirán un nuevo documental sobre la realización de “El mago de Oz”, informó Variety.

El documental, titulado simplemente “Oz”, se estrenará en 2026 y está dirigido por el cineasta Tom Donahue, conocido por trabajos como This Changes Everything y Casting by.

La producción ya está en marcha y ofrecerá una mirada profunda al detrás de cámaras de la película de 1939, protagonizada por Judy Garland, incluyendo material nunca antes visto ni escuchado sobre su complejo proceso de filmación.

De acuerdo con la descripción oficial, la película dirigida por Victor Fleming “puso a prueba los límites de sus creadores”.

El nuevo documental buscará mostrar por qué la adaptación cinematográfica se convirtió en un clásico intemporal y cómo su creación implicó retos técnicos, artísticos y personales

DiCaprio: ‘Es un honor contar esta historia’

“El mago de Oz sigue profundamente arraigado en nuestra cultura y su impacto continúa resonando hoy”, expresó Leonardo DiCaprio en un comunicado.

Destacó que el equipo detrás del documental tiene la misión de narrar la historia “con respeto y profundidad”.

 


Comentarios

