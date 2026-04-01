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Coahuila

Buscan saldo blanco en Coahuila durante Semana Santa

Protección Civil recomienda cerrar servicios y no publicar viajes para prevenir robos durante Semana Santa, como parte del operativo de seguridad en Coahuila

  • 01
  • Abril
    2026

Tras la puesta en marcha del operativo de seguridad hace unos días, el Gobierno del estado busca repetir el “saldo blanco” registrado el año anterior durante la Semana Santa, afirmó el Subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García.

“La misión es tener de nueva cuenta un saldo blanco, una gran derrama económica para el estado de Coahuila, para la gente, y sobre todo la recreación familiar de las personas que van a salir a convivir en estos días”.

Sugirió que aquellas personas que salgan de viaje durante estos días, tomen la precaución de cerrar llaves de agua, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas para evitar corto circuitos, y puertas y chapas de acceso a sus viviendas.

También destacó la importancia de no brindar información personal de manera pública, ya que esto vulnera la seguridad de las viviendas.

“Es importante no publicar fotografías donde están fuera de casa, o que van a estar fuera de casa durante varios días, aunque va a haber vigilancia de Seguridad Pública, son de las recomendaciones que quisiéramos hacer por parte de Protección Civil”.


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