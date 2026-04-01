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Escena

Cazzu debuta en cine con 'Risa y la cabina del viento'

La cantante argentina Cazzu dará un paso importante en su carrera artística al debutar como actriz en la película Risa y la cabina del viento

  • 01
  • Abril
    2026

La cantante argentina Cazzu dará un paso importante en su carrera artística al debutar como actriz en la película Risa y la cabina del viento, dirigida por Juan Cabral y que se estrenará el próximo 16 de abril en cines de Argentina.

El filme, que ya ha sido reconocido en diversos festivales internacionales, marca la primera incursión en la actuación de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la artista, considerada una de las figuras más influyentes del trap latino.

La cinta narra la historia de una niña de 10 años que encuentra un teléfono público con la capacidad de comunicarse con personas fallecidas. A cambio de ayudarles a resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos, la protagonista busca la oportunidad de hablar por última vez con su padre.

El reparto incluye a reconocidos actores como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero, además de participaciones de Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón.

De la música urbana a la pantalla grande

Conocida por éxitos como “Loca” y “Toda”, Cazzu ha construido una sólida trayectoria dentro de la música urbana, posicionándose como una de las voces más representativas del trap en América Latina. Su salto al cine representa una nueva etapa en su carrera, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento.

La película fue rodada en la provincia de Tierra del Fuego y cuenta con música original de la banda Babasónicos, lo que refuerza su identidad artística.

Risa_y_la_cabina_del_viento.png

Antes de su estreno comercial, “Risa y la cabina del viento” ya ha sido distinguida en importantes certámenes. Obtuvo el premio a Mejor Película Joven en el Stockholm International Film Festival Junior, además de llevarse los galardones a Mejor Película y Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Asimismo, recibió el premio del público en el La Fiesta del Cine, consolidando su buena recepción entre críticos y audiencias.

El director Juan Cabral, reconocido por su trayectoria en cine y publicidad, debutó en el largometraje con Two/One, presentada en el Festival de Tribeca.


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