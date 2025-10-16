Cerrar X
Escena

Dice adiós 'La Chilindrina': María Antonieta anuncia su retiro

A sus 75 años, la actriz María Antonieta de las Nieves anunció su retiro marcando el adiós de 'La Chilindrina', personaje que interpretó durante más de 50 años

  • 16
  • Octubre
    2025

Después de más de medio siglo de risas, giras y presentaciones, María Antonieta de las Nieves confirmó que se retira de los escenarios y con ello pone punto final a la historia de "La Chilindrina", uno de los personajes más entrañables del humor mexicano.

Con la serenidad que dan los años y la experiencia, la actriz de 75 años afirmó que ha llegado el momento de cerrar esa etapa:

“La Chilindrina ya se fue… Ya no puedo con el ritmo de antes. A lo mejor algún comercial o algo pequeño, pero ya no como cuando hacía dos o tres funciones diarias”, comentó.

La intérprete reconoció que su decisión surgió de una necesidad personal de detenerse tras una carrera sin pausas.

“Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”, confesó.

Durante décadas, María Antonieta llevó su personaje por todo el mundo, especialmente en giras de circo y espectáculos familiares, recordó cómo, pese al cansancio, "La Chilindrina" la llenaba de energía cada vez que pisaba el escenario.

“Llegaba agotada, pero apenas salía "La Chilindrina" y era una transformación total: cantando, bailando, con toda la energía del mundo”.

Cabe destacar que entre los motivos más profundos de su retiro, la actriz mencionó el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, con quien compartió más de 50 años de vida y carrera.

“Desde que mi viejito se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”, expresó.

Lejos de los reflectores, María Antonieta de las Nieves asegura que hoy está aprendiendo algo nuevo, el arte de descansar.

“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama, estoy con mis perritas viendo la tele y soy feliz”, dijo.

Aunque dejó claro que no regresará al ritmo extenuante del pasado, la actriz no descarta volver a sacar a "La Chilindrina" de vez en cuando, solo “en alguna entrevista o aparición especial”.


