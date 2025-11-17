'El arte del vestuario': esta será la temática del Met Gala 2026

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reveló la temática de la Met Gala 2026, que llevará por título “El arte del vestuario”, una exploración profunda de la relación entre el cuerpo y la ropa, así como de la moda como expresión artística.

El emblemático evento, encabezado nuevamente por Anna Wintour, regresará el 4 de mayo de 2026 al MET para recaudar fondos para el Instituto del Traje.

“El cuerpo está moldeado por las prendas y la apariencia de las prendas se inspira y refleja en el cuerpo”, explicó este lunes el director ejecutivo de la institución, Max Hollein, en una rueda de prensa en la que estaba presente Anna Wintour, presidenta de la MET Gala, que se sentó al lado del diseñador Michael Kors.

La exposición que inspira la gala se abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá disponible hasta enero de 2027.

Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje, explicó que el nombre retoma los orígenes de la institución fundada en 1946 como el Museo del Arte del Vestuario.

“Las obras expuestas desafiarán además la normatividad e indagarán en distintos tipos de belleza”, recalcó Bolton

Además, esta edición marcará un hito, pues inaugurará las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio permanente de más de 3,600 metros cuadrados donde se exhibirán piezas nunca antes vistas.

“Esta inauguración supondrá un hito importante en nuestra ambiciosa campaña sobre cómo mejoramos y transformamos el museo y cómo exhibimos nuestras colecciones”, agregó el ejecutivo.

El proyecto cuenta con financiamiento de Jeff Bezos, Lauren Bezos, Condé Nast y Saint Laurent.

La muestra reunirá obras y prendas que abarcan más de 5,000 años de historia, desde esculturas y pinturas hasta piezas de alta costura, destacando la interacción entre cuerpo, moda y arte.

Un adelanto exhibe desde bocetos de Kawanabe Kyōsai hasta diseños de Riccardo Tisci para Givenchy.

¿Qué esperar en la alfrombra de la Met Gala 2026?

Con un enfoque centrado en la figura humana, se espera que en la alfombra roja predominen las siluetas esculturales, transparencias y creaciones que celebren la confección como arte.

Las celebridades podrían recurrir nuevamente a archivos históricos, tal como ocurrió con el célebre vestido de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian en 2022.

Aunque los presentadores aún no han sido anunciados, la gala reunirá a artistas y personalidades vinculadas al arte y la moda.

El evento, considerado el más importante del año en la industria, continúa su misión de apoyar al Instituto del Traje y consolidar la moda como una disciplina artística esencial dentro del MET.





