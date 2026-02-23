Matamoros impulsa economía con deporte y cultura

La secretaria de Turismo de Matamoros, Miry Leal, destacó el buen momento turístico que vive la ciudad gracias a una agenda de eventos que no solo atrae visitantes, sino que también impulsa de manera directa la economía local y el dinamismo comercial.

¿Qué impacto dejó el Torneo Estatal Copa Tamaulipas en Playa Bagdad?

En coordinación con el Gobierno del Estado, se realizó el Torneo Estatal Copa Tamaulipas en la Playa Bagdad, donde participaron alrededor de 1,200 deportistas provenientes de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira, Río Bravo, Valle Hermoso, el Valle de Texas, además de Nuevo León y Coahuila.

La presencia de atletas, entrenadores y familias se reflejó en distintos sectores productivos. Hoteles con mayor ocupación, restaurantes con alta afluencia, cocineras locales con mayor actividad y comercios registrando más movimiento formaron parte del panorama que dejó el encuentro deportivo.

La derrama económica estimada por este evento fue de 3.5 millones de pesos, cifra que confirma el alcance que pueden tener este tipo de actividades cuando se articulan esfuerzos institucionales y participación ciudadana.

¿Cuánto generan las actividades culturales en el centro histórico?

Además del impulso deportivo, Matamoros vive nueve días de actividades culturales, artísticas y tradicionales que mantienen activo el centro histórico y fortalecen la convivencia familiar. Estas jornadas forman parte de una fiesta mexicana que reúne a residentes y visitantes en distintos espacios públicos.

Durante este periodo se estima una derrama económica cercana a 9 millones de pesos, reflejo del consumo en comercios, servicios y oferta gastronómica local.

Eventos fortalecen turismo e identidad en la frontera

Miry Leal señaló que estos eventos no solo atraen visitantes, sino que también generan oportunidades para negocios locales y fortalecen la identidad cultural de la ciudad. Subrayó que la estrategia de promover actividades deportivas y culturales consolida a Matamoros como un punto clave de turismo en la región fronteriza.

La combinación de deporte, tradición y participación comunitaria proyecta a la ciudad como un destino con capacidad de organización y con una oferta que impacta de manera positiva en distintos sectores económicos.

