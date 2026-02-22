Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco

Desde Coahuila, la presidenta de México confirmó el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, información que posteriormente fue detallada en un comunicado oficial por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 03 de Sedena, la operación fue planeada y ejecutada con trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO). En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Contabilizan siete muertos por operativo en Jalisco

Durante la intervención, personal militar fue atacado, por lo que repelió la agresión en defensa de su integridad. El saldo fue de cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad que murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre estos últimos se encontraba Rubén “N” (a) “Mencho”. La dependencia precisó que corresponderá a las autoridades ministeriales realizar las pruebas periciales para su identificación oficial.

Además, fueron detenidos otros dos integrantes del grupo delictivo y se aseguró armamento de alto poder, así como vehículos blindados. Entre lo decomisado se encuentran lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Sedena informó también que tres elementos de la institución resultaron heridos durante la acción militar y fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

La dependencia señaló que para la ejecución del operativo, además de los trabajos de inteligencia nacional, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.

Finalmente, se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército se concentran en el centro del país y en estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad en esa entidad, ante posibles reacciones tras el operativo.

