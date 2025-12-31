End of Beginning revive la nostalgia por final de Stranger Things

El final de Stranger Things no solo está marcando un momento histórico para la televisión, sino también para la música.

La canción “End of Beginning”, interpretada por Djo, el proyecto musical de Joe Keery, se colocó en el puesto número 2 del Spotify Global Daily Chart, con 5.04 millones de reproducciones en un solo día.

El ascenso del tema coincide con el estreno del episodio final de la quinta temporada de la serie, generando una oleada de nostalgia entre millones de seguidores alrededor del mundo.

Nostalgia que impulsa reproducciones

De acuerdo con reportes del 30 de diciembre, End of Beginning registró exactamente 5,044,343 streams, subiendo un lugar en la lista global.

La canción, que ya había explotado en 2024 gracias a TikTok, supera actualmente los 1,800 millones de reproducciones acumuladas, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Djo.

And when I’m back in Hawkins, I feel it...

El repunte ocurre en un momento clave: el cierre definitivo de Stranger Things. La quinta y última temporada se estrenó en tres partes: el Volumen 1 el 26 de noviembre, el Volumen 2 el 25 de diciembre y el episodio final, titulado “Chapter Eight: The Rightside Up”, este 31 de diciembre de 2025.

Netflix convirtió el desenlace en un evento global, con un episodio de casi dos horas de duración, lanzado simultáneamente en streaming y en funciones especiales de cine en Estados Unidos y Canadá.

Para muchos seguidores, el final de Stranger Things representa el cierre de una etapa personal.

La serie, estrenada en 2016, acompañó a toda una generación desde la adolescencia hasta la adultez, combinando terror, ciencia ficción y una fuerte carga emocional.

Una serie que revivió grandes clásicos

Stranger Things no solo marcó a una generación por su mezcla de terror, ciencia ficción y nostalgia ochentera; también se consolidó como una poderosa plataforma para revivir música clásica.

A lo largo de sus temporadas, la serie logró que canciones de décadas pasadas regresaran a los primeros lugares de popularidad global.

¿Me quedo o me voy del Upside Down?

“Should I Stay or Should I Go” de The Clash es probablemente la canción más icónica y simbólica de toda la serie Stranger Things.

Aparece desde la primera temporada y se convierte en un elemento central de la historia, especialmente ligada a la familia Byers y al personaje de Will.

Es la canción favorita de Will Byers y su hermano mayor Jonathan, quien se la presentó en una mixtape. Hay una escena flashback muy emotiva donde los dos hermanos la escuchan juntos mientras sus padres (Joyce y Lonnie) discuten fuerte de fondo, representa refugio y vínculo fraternal en medio del caos familiar.

Cuando Will está atrapado en el Upside Down, canta la canción para calmarse y para intentar comunicarse con su madre Joyce. Ella escucha la canción a través de las luces parpadeantes y el equipo de música, es la forma en que Will le dice "estoy vivo" y "mamá, ayúdame".

En la temporada 2, vuelve a sonar en momentos clave, especialmente cuando intentan sacar a Will de la influencia del Mind Flayer, usa la canción como ancla emocional para traerlo de vuelta.

Fue difícil conseguir los derechos porque The Clash no quería que la usaran "como chiste" en una serie de monstruos, pero la supervisora musical Nora Felder los convenció mostrando que era sobre el amor familiar.

El caso Kate Bush: un fenómeno histórico

El otro ejemplo emblemático es “Running Up That Hill” (1985), de Kate Bush, que en la cuarta temporada se convirtió en el himno emocional de Max frente a Vecna.

El impacto fue contundente: la canción alcanzó el número uno en varios países casi cuatro décadas después de su lanzamiento y superó los mil millones de reproducciones en Spotify, devolviendo a Bush al centro de la conversación musical mundial.

Rock y metal para nuevas generaciones

Otra escena icónica fue protagonizada por Eddie Munson interpretando “Master of Puppets” de Metallica.

El tema se disparó en listas de rock y metal, entró al club de los mil millones de streams y acercó a la banda a una nueva audiencia joven.

El cierre con sabor disco

En la temporada final, Stranger Things recurrió a “Upside Down” de Diana Ross, cuyo uso recurrente, incluidos los créditos finales, provocó aumentos de más del 500% en reproducciones globales y un crecimiento aún mayor entre la Generación Z.

Más allá de los grandes éxitos

Otros temas también vivieron un renacer gracias a la serie:

Canciones de Journey, Madonna, The Police y Cyndi Lauper

“Mr. Sandman” de The Chordettes y “I Think We’re Alone Now” de Tiffany

Incluso tras su final, el impacto musical de Stranger Things continúa: vinilos coleccionables agotados, playlists oficiales en auge y clásicos que vuelven a sonar en todo el mundo.

La serie no solo cerró una historia televisiva, sino que redefinió la forma en que una producción puede reactivar el pasado musical y conectarlo con nuevas generaciones.

Comentarios