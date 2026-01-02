2026: arranca ‘la cuesta’ con alzas en refrescos y cigarros

Este 2026 ya arrancó con la tradicional “cuesta de enero”, impulsada por el incremento que presentan desde hoy el precio de productos como los refrescos y bebidas azucaradas, los sueros y los cigarros, ante los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con lo aprobado, a la lista también se suman las plataformas de ventas en línea y los casinos y apuestas online.

En el detalle se observa que, en el caso de las bebidas saborizadas, como refrescos y jugos industriales (bebidas con azúcar o sin calorías), los diputados avalaron un aumento del IEPS que pasará de $1.6451 pesos por litro en 2025 a $3.0818 pesos para 2026.

Además, por primera vez, las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, como las versiones light, cero o dietética, tendrán un IEPS de $1.50 pesos por litro.

En lo referente al tabaco, se aprobó un aumento del IEPS que se cobra en la enajenación o importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados del 160% actual a 200 por ciento.

También se avaló la actualización de la cuota adicional que se cobra por cada cigarro enajenado o importado de $0.6445 pesos vigente en 2025 a $0.8516 pesos para 2026.

Ante este escenario es que los expertos anticipan que la cajetilla de cigarros se va a encarecer más de 20% en algunos casos.

Con relación al tema de los sueros, se informó que los que no cumplen con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendrán un IEPS de $3.08 pesos por litro.

“Si consideramos esto, sumado a los gastos excesivos de diciembre, las deudas acumuladas y los compromisos de comienzo de año, hacen la temida cuesta de enero, la cual será particularmente pesada en 2026”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Banco Base.

En el caso de las plataformas de ventas en línea, se estableció una retención de 10.5%, además de que el gravamen a casinos y casas de apuestas en línea subirá de 30% a 50%.

En cuanto a la gasolina Magna, se informó que si bien hubo una actualización en las cuotas al IEPS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que el movimiento no se trasladará al consumidor final y se respetará el acuerdo de dejarla en máximo $24 pesos el litro.

Será más caro

Las bebidas saborizadas, como refrescos y jugos industriales (azucaradas o sin calorías): se avaló un aumento del IEPS que pasará de $1.6451 pesos por litro en 2025 a $3.0818 pesos para 2026.

Las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, como las versiones light, cero o dietética, tendrán un IEPS de $1.50 pesos por litro, por primera vez

En el caso del tabaco, se aprobó un aumento del IEPS que se cobra en la enajenación o importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados del 160% actual a 200

Los sueros: se informó que los que no cumplen con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendrán un IEPS de $3.08 pesos por litro.

Para las plataformas de ventas en línea, se estableció una retención de 10.5%.

El gravamen a casinos y casas de apuestas en línea subirá de 30% a 50%.

Incremento es inminente

Con el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de $3.0818 pesos por litro aprobado en el seno legislativo para el 2026, el precio al consumidor podría dispararse hasta $7 pesos más a partir del próximo año, anticiparon expertos.

En un análisis realizado para El Horizonte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) refiere que, mientras que en enero de 2024, la presentación de refresco de 600 mililitros costaba $20.89 pesos, para octubre ascendió a $21.58 pesos, un alza de 3.3 por ciento.

La estimación es que, con el IEPS aprobado para el 2026, el precio pueda llegar a alcanzar los $28.50 pesos; esto es un alza de 32% con respecto al precio actual.

“A la hora de pasar la corrida comercial y de que llegue al consumidor final, dependiendo de la presentación, puede ser un incremento de $7 pesos en algunas presentaciones”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. Los refrescos representan al menos el 20% de las ventas de los negocios.

Comentarios