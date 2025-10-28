Exponentes: Primer Nivel Cambiarán Vidas de Regios con Open Talk

La promotora y organizadora de eventos Del King Entretainment anunció Open Talks World Convention 2025, donde bajo el lema “Cambiando Vidas”, buscarán impactar positivamente a la sociedad regiomontana, el próximo 17 de noviembre, en el Show-Center Complex.



En rueda de prensa, realizada en el recinto que albergará las conferencias, Juan Ramón Palacios, uno de los exponentes, aseguró que será a través de los testimonios e historias de vida de los speakers profesionales, que el encuentro inspirará, sacudirá e impulsará a sus asistentes.



“Más que una convención es una capacitación para el alma y para la vida profesional de las personas.

Es un evento donde vas a aprender de grandes conferencistas.

Viene gente muy capacitada que viene a platicar grandes historias que creo que vale mucho la pena que tú como profesionista o como persona inviertas en su futuro y en tu vida”, dijo.



El evento será encabezado por personalidades como Arturo López Gavito, Nilda Chiaraviglio, y Nayo Escobar, además Ciro Rivera, Adriana Loalza, Leticia Jaime, Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez, Ricardo Garza, Carlos Peña, Verónica Rendón, Adolfo Siller, Raúl Guerra, Carlos Peña; Alex Mena, Pablo Rojas, Juan José Rosado, Laura de Rosa y Loyda Berlanga.



Open Talk World Convention, con aval de la Secretaría de Turismo de Nuevo León, ya comenzó la venta de boletos, que están disponibles en taquilla y a través de Súper Boletos.





