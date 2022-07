Fallece James Caan actor de 'El Padrino' a los 82 años

El icónico actor es recordado por interpretar a Sonny Corleone en la película de Francis Ford Coppola

El actor de origen estadounidense James Caan falleció a los 82 años este miércoles, de momento no se conocen más detalles acerca de la causa del fallecimiento.

"Con gran tristeza informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", informó su familia a través de su perfil de Twitter.

Caan recibió por su participación en la cinta de Coppola una nominación a los premios Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Durante sus seis décadas en cine, entre su filmografía se destacan otros títulos como "The Rain People" (también bajo la dirección de Coppola) "Brian´s Song", "Rollerball", "A Bridge Too Far", "Thief", y "The Gambler", entre otras.

Además de "El Padrino", las películas emblemáticas de Caan de la década de 1970 incluyen "Cinderella Liberty" (1973) de Mark Rydell, en la que interpretó a un marinero enamorado de una prostituta; "The Gambler" de Karel Reisz de 1974, en la que interpretó a un hombre con una grave adicción al juego; la película de acción de Sam Peckinpah "The Killer Elite" (1975), una historia de asesinos de la CIA que lo reunió con Duvall; comedia romántica musical "Funny Lady" (también 1975), con Barbra Streisand y Omar Sharif; el drama de ciencia ficción satírico y distópico de Norman Jewison "Rollerball"; el romance de Alan J. Pakula "Comes a Horseman", en el que Caan protagonizó junto a Jane Fonda y Jason Robards.

Nacido en el Bronx, trabajó por primera vez en el escenario e hizo su debut en Broadway en "Blood, Sweat and Stanley Poole", protagonizada por Peter Fonda, en 1961. Comenzó a aparecer como invitado en series como "The Untouchables", "The Alfred Hitchcock Hour" "Ben Casey" y "Dr. Kildare". Apareció como un matón en el thriller de Olivia de Havilland "Caged" en 1964 e interpretó al joven compañero de John Wayne en el western "El Dorado" de Howard Hawks de 1966.