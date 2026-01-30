Fallece Pedro Torres, productor de televisión y música

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Pedro Torres, productor de televisión y música.

La noticia fue confirmada la mañana de este viernes a través de una esquela difundida por su familia.

En el mensaje, sus seres queridos informaron que el productor murió en paz y agradecieron las muestras de apoyo que han recibido durante este difícil proceso. Asimismo, señalaron que los servicios funerarios se realizarán de manera privada.

En agosto de 2024 se dio a conocer que el productor había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el ámbito personal, mantuvo una relación sentimental con la cantante Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo.

Pedro Torres participó en producciones de alto impacto como "Big Brother"y la serie "Mujeres Asesinas", proyectos que marcaron época en la televisión mexicana.

Además de su trabajo en la televisión, desarrolló una destacada carrera como productor musical y realizador de videos para artistas de renombre, entre ellos Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, consolidándose como un referente detrás de cámaras.

