Se disparan entradas del Super Bowl LX hasta en US$52,000

A diez días de disputarse, el Super Bowl LX ya sacude al mercado de entradas.

La final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, programada para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, se comercializa este viernes en un rango que va de los $5,500 hasta más de $52 mil dólares por asiento

El inmueble californiano, con capacidad para 68 mil 500 aficionados y casa de los San Francisco 49ers desde 2014, será nuevamente escenario de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

Diferencias entre plataformas de venta

Los costos varían según el sitio donde se busque asiento. En una de las plataformas oficiales, el boleto más económico ronda los $5,900 dólares en una esquina del cuarto nivel del estadio, mientras que la localidad más exclusiva, junto a la banda de los Patriots, supera los $52 mil dólares.

En StubHub, dedicada a la reventa, la opción más accesible se encuentra arriba de los $6,100 dólares y la más cara rebasa los $36 mil en un sector VIP del lado de Seattle.

TickPick, en tanto, parte de los $5,649 y llega a $32,815 dólares en zonas preferentes.

De acuerdo con esta última firma, el precio promedio se sitúa en $8,200 dólares, solo por debajo del registrado en el Super Bowl de 2024 en Las Vegas.

Una tendencia que no se detiene

El incremento confirma una escalada que viene de décadas atrás.

En 1967, en la primera edición del Super Bowl, las entradas costaban alrededor de $12 dólares, cifra que hoy equivaldría a poco más de 100 con la inflación.

Para 2009, durante el Super Bowl XLIII, el promedio superó por primera vez los mil dólares.

Desde entonces, la curva no ha hecho más que crecer hasta rozar los $10 mil dólares en las ediciones recientes.

