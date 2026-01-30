Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vinculan_el_botox_con_supuestos_complices_edomex_5426dd8afc
Nacional

Confiesa 'El Bótox' que él asesinó a líder limonero de Michoacán

El líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, le confesó a un vendedor de plástico que fue él quien ejecutó a Bernardo Bravo en octubre de 2025

  • 30
  • Enero
    2026

El panorama de violencia en Michoacán suma un nuevo y revelador capítulo tras conocerse el testimonio de César "N", alias "El Bótox", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, quien habría confesado el asesinato del líder limonero del estado, Bernardo Bravo Manríquez, por lo que fue vinculado a proceso.

Una confesión bajo amenaza

La revelación proviene de Miguel Emmanuel, un vendedor de artículos de plástico con discapacidad, quien denunció haber sido reclutado forzosamente por la organización criminal.

Según su testimonio, el pasado 21 de octubre fue interceptado a las afueras de su domicilio en Cenobio Moreno por sujetos apodados "El Perfumado" y "El Timbas".

Tras ser golpeado y sometido con un palo de madera por negarse a colaborar, fue llevado ante "El Bótox" para integrarlo a las filas de la delincuencia; fue entonces que el líder criminal lanzó una advertencia letal que hoy funge como prueba de su responsabilidad:

"No se pase de v****, compa... Si me ch***** al oj*** del limonero, que no te mate a ti, papá", le habría espetado el líder criminal para doblegar su voluntad.

sheinbaum-lider-limonero.jpg

Reclutamiento forzoso y extorsión

Miguel Emmanuel relató que los sicarios, junto a un tercer implicado apodado "El Betarros", pretendían utilizar su discapacidad como una ventaja estratégica, argumentando que "el gobierno no sospecharía de él" mientras realizaba labores de "halconeo".

Pese a que el testigo ya era víctima de extorsión, pues debía pagar piso, fue obligado a aceptar una tableta y un radio para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en la zona.

El crimen que sacudió al sector citrícola

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2024, representó un duro golpe para la economía y la seguridad de Michoacán, pues Bravo era una figura prominente en la producción y exportación de limón.

Debido a su importancia en el sector productor, fue víctima de la creciente presión que grupos criminales ejercen sobre el gremio limonero a través del cobro de piso y el control de precios.

Su muerte no solo dejó un vacío en el sector agrícola, sino que desató una serie de protestas y paros en las empacadoras de Apatzingán y Buenavista, evidenciando el control de células como Los Blancos de Troya sobre la cadena productiva de la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6510_8b96a4e307
Refuerzan Fiscalía de las Mujeres con equipo especial en Coahuila
Whats_App_Image_2026_01_29_at_8_04_10_PM_78f8536c51
Rescata PCNL a tlacuache víctima de maltrato en Mitras Sur
Sedena_31f4fa107d
Sedena envía 1,600 elementos para mejorar seguridad en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

cnne_592305_mexico_congress_inauguration_ebbf09cbd6
Senado alista jornada laboral de 40 horas, aplicable hasta 2030
como_ser_mas_paciente_como_trabajar_la_paciencia_4bd14499b0
Qué es la paciencia y cómo desarrollarla con mindfulness
Conservacion_y_mantenimiento_de_carreteras_Formacion_Madrid_800x528_2f809050d0
¿Qué hacer si tienes un accidente en carreteras?
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×