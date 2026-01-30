Confiesa 'El Bótox' que él asesinó a líder limonero de Michoacán

El panorama de violencia en Michoacán suma un nuevo y revelador capítulo tras conocerse el testimonio de César "N", alias "El Bótox", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, quien habría confesado el asesinato del líder limonero del estado, Bernardo Bravo Manríquez, por lo que fue vinculado a proceso. Una confesión bajo amenaza La revelación proviene de Miguel Emmanuel, un vendedor de artículos de plástico con discapacidad, quien denunció haber sido reclutado forzosamente por la organización criminal. Según su testimonio, el pasado 21 de octubre fue interceptado a las afueras de su domicilio en Cenobio Moreno por sujetos apodados "El Perfumado" y "El Timbas". Tras ser golpeado y sometido con un palo de madera por negarse a colaborar, fue llevado ante "El Bótox" para integrarlo a las filas de la delincuencia; fue entonces que el líder criminal lanzó una advertencia letal que hoy funge como prueba de su responsabilidad: "No se pase de v****, compa... Si me ch***** al oj*** del limonero, que no te mate a ti, papá", le habría espetado el líder criminal para doblegar su voluntad.

Reclutamiento forzoso y extorsión

Miguel Emmanuel relató que los sicarios, junto a un tercer implicado apodado "El Betarros", pretendían utilizar su discapacidad como una ventaja estratégica, argumentando que "el gobierno no sospecharía de él" mientras realizaba labores de "halconeo".

Pese a que el testigo ya era víctima de extorsión, pues debía pagar piso, fue obligado a aceptar una tableta y un radio para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en la zona.

El crimen que sacudió al sector citrícola

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2024, representó un duro golpe para la economía y la seguridad de Michoacán, pues Bravo era una figura prominente en la producción y exportación de limón.

Debido a su importancia en el sector productor, fue víctima de la creciente presión que grupos criminales ejercen sobre el gremio limonero a través del cobro de piso y el control de precios.

Su muerte no solo dejó un vacío en el sector agrícola, sino que desató una serie de protestas y paros en las empacadoras de Apatzingán y Buenavista, evidenciando el control de células como Los Blancos de Troya sobre la cadena productiva de la región.

