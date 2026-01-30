Fallece Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi pobre angelito’

La actriz Catherine O’Hara murió este viernes 30 de enero a los 71 años, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses y la confirmación de su representante.

Hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, O’Hara se convirtió en una de las comediantes más influyentes del cine y la televisión, reconocida por su versatilidad, su humor físico y su capacidad para crear personajes inolvidables.

De Toronto al estrellato

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara creció en una familia numerosa de origen trabajador.

Sus primeros pasos en la actuación se dieron en el teatro, antes de integrarse a la mítica compañía Second City, donde pulió su talento y comenzó a destacar en la escena de la comedia.

Su participación en el programa televisivo SCTV, entre 1976 y 1984, la consolidó como actriz y guionista.

En 1982 ganó un Premio Emmy por su trabajo en el espacio, que lanzó a varias figuras clave del entretenimiento norteamericano.

Papeles que marcaron generaciones

El salto al cine llegó en los años 80 con títulos como "After Hours" y "Heartburn", pero fue "Beetlejuice (1988)" la película que la colocó en el centro del radar mundial.

Décadas después volvería al personaje de Delia Deetz en la secuela estrenada en 2024.

En 1990 se volvió parte esencial de la cultura pop al interpretar a la madre de Kevin McCallister en "Mi pobre angelito", rol que repitió dos años después en la secuela ambientada en Nueva York.

También dejó huella en la animación al prestar su voz a Sally en "El extraño mundo de Jack" y en el cine independiente junto al director Christopher Guest, con quien firmó comedias de culto como "Best in Show" y "A Mighty Wind".

El renacer con Schitt’s Creek

Aunque ya era una figura consagrada, O’Hara vivió un nuevo auge de popularidad con la serie "Schitt’s Creek".

Su interpretación de Moira Rose, una diva extravagante de la televisión, la llevó a ganar el Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020, además de un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

En los últimos años continuó activa en televisión, con participaciones en "The Studio" y en la segunda temporada de "The Last of Us", donde interpretó a una terapeuta en la comunidad de Jackson.

Vida personal y legado

Catherine O’Hara estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de "Beetlejuice."

Le sobreviven su esposo y sus dos hijos, Matthew y Luke.

Comentarios