Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
muere_ctaherine_mi_pobre_angelito_01dbfb7bec
Escena

Fallece Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi pobre angelito’

La actriz canadiense Catherine O’Hara falleció a los 71 años, confirmó su representante. Deja una carrera emblemática en cine y televisión

  • 30
  • Enero
    2026

La actriz Catherine O’Hara murió este viernes 30 de enero a los 71 años, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses y la confirmación de su representante.

Hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, O’Hara se convirtió en una de las comediantes más influyentes del cine y la televisión, reconocida por su versatilidad, su humor físico y su capacidad para crear personajes inolvidables.

De Toronto al estrellato

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara creció en una familia numerosa de origen trabajador.

Sus primeros pasos en la actuación se dieron en el teatro, antes de integrarse a la mítica compañía Second City, donde pulió su talento y comenzó a destacar en la escena de la comedia.

Su participación en el programa televisivo SCTV, entre 1976 y 1984, la consolidó como actriz y guionista.

En 1982 ganó un Premio Emmy por su trabajo en el espacio, que lanzó a varias figuras clave del entretenimiento norteamericano.

Papeles que marcaron generaciones

El salto al cine llegó en los años 80 con títulos como "After Hours" y "Heartburn", pero fue "Beetlejuice (1988)" la película que la colocó en el centro del radar mundial.

Décadas después volvería al personaje de Delia Deetz en la secuela estrenada en 2024.

En 1990 se volvió parte esencial de la cultura pop al interpretar a la madre de Kevin McCallister en "Mi pobre angelito", rol que repitió dos años después en la secuela ambientada en Nueva York.

pobre-aneglito.jpeg

También dejó huella en la animación al prestar su voz a Sally en "El extraño mundo de Jack" y en el cine independiente junto al director Christopher Guest, con quien firmó comedias de culto como "Best in Show" y "A Mighty Wind".

El renacer con Schitt’s Creek

Aunque ya era una figura consagrada, O’Hara vivió un nuevo auge de popularidad con la serie "Schitt’s Creek".

Su interpretación de Moira Rose, una diva extravagante de la televisión, la llevó a ganar el Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020, además de un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

En los últimos años continuó activa en televisión, con participaciones en "The Studio" y en la segunda temporada de "The Last of Us", donde interpretó a una terapeuta en la comunidad de Jackson.

the-last-of-us.webp

Vida personal y legado

Catherine O’Hara estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de "Beetlejuice."

Le sobreviven su esposo y sus dos hijos, Matthew y Luke.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2_c995b5241d
Inicia rodaje de la miniserie Carlota protagonizada por Belinda
G_8kk3_bw_A_Aq_Wb5_9197bbe9d1
Hollywood rinde tributo a Catherine O’Hara tras su fallecimiento
ozzy_osbourne_homenaje_grammy_2026_c38f95b45b
Rendirán homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_16_b897f265ae
Dan seis meses a FGR para cerrar investigación por tren en Oaxaca
sheinbaum_unrc_tijuana_b2cf3f7821
Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de la UNRC en Tijuana
EH_FOTO_VERTICAL_2_c995b5241d
Inicia rodaje de la miniserie Carlota protagonizada por Belinda
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×