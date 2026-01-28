Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones

La empresa sueca Munters fortaleció su presencia industrial en Nuevo León con la inauguración de su segunda planta en México, ubicada en el municipio de Apodaca, como parte de una inversión acumulada de $190 millones de pesos, lo que refuerza el atractivo del estado para el capital extranjero.

Con esta expansión, realizada durante los últimos 16 meses, la compañía especializada en soluciones de control climático energéticamente eficientes consolida su estrategia de crecimiento en el país.

Impacto económico y generación de empleos

Además, el proyecto contempla la generación de 100 nuevos empleos y un incremento significativo en sus ventas, que pasaron de $37 a $68 millones de dólares, reflejando el impacto económico de la empresa de origen sueco en la entidad.

La nueva planta estará enfocada en la fabricación de paneles evaporativos y sistemas de humidificación, dirigidos a aplicaciones industriales, residenciales y de alta demanda tecnológica como centros de datos, turbinas y condensadores, alineados con estándares internacionales de eficiencia energética.

Confianza en el entorno industrial del estado

En este contexto, la Secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó que la inversión de Munters confirma la confianza de empresas globales en el talento, la infraestructura y el entorno industrial de la entidad, posicionándola como un punto estratégico para la expansión de firmas extranjeras.





