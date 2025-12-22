Podcast
escena_fatima_bosch_papa_75657725b5
Escena

Fátima Bosch responde con humor a acusaciones de fraude

La Miss Universo 2025 ironizó en redes sobre los señalamientos en su contra tras su triunfo, luego de que exjurados pidieran que devolviera la corona

Fátima Bosch ha enfrentado fuertes críticas tras su triunfo en Miss Universo 2025, luego de que exjurados y excolaboradores del certamen la acusaran de un presunto fraude. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la reina de belleza optó por responder con humor a los señalamientos.

Las acusaciones surgieron después de que se diera a conocer que Raúl Rocha Cantú tendría vínculos laborales y económicos con el padre de Fátima Bosch, a través de contratos entre empresas en las que ambos habrían tenido relación. 

A raíz de ello, el exjurado Omar Harfouch llegó a calificarla como una “ganadora ilegal” y pidió públicamente que devolviera la corona de Miss Universo.

A un mes de la final del certamen, Bosch regresó a México para participar en su primer evento oficial en su natal Tabasco.

No obstante, antes de viajar, permaneció algunos días en casa junto a su familia, con quienes compartió un momento de karaoke al ritmo de “Tití me preguntó”, de Bad Bunny.

El video fue compartido por la propia Fátima en redes sociales y llamó la atención por el mensaje con el que lo acompañó, en el que hizo una clara alusión a las versiones de fraude que han circulado desde su coronación. Con tono irónico, la miss escribió que ahora su familia aspiraba a algo más que la corona.

“Escándalo, la familia corrupta no se conforma solo con la corona, ahora quiere comprar un Premio Grammy”, escribió Bosch, dejando ver que prefiere tomarse con humor las polémicas que siguen rodeando su victoria.


